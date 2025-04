Daily Paper PR Manager Sunny Jansen vertrekt na bijna vijf jaar

Sunny Jansen, Global PR Manager van het Amsterdamse kledingmerk Daily Paper, neemt na bijna vijf jaar afscheid van het merk. Dit laat ze in een persoonlijke verklaring op LinkedIn weten.

Samenvatting Sunny Jansen neemt afscheid van Daily Paper na bijna vijf jaar als Global PR Manager.

Jansen heeft een uitgebreide carrière in de modewereld, inclusief ervaring als model en in PR voor gerenommeerde merken.

Haar volgende stap in haar carrière is nog onbekend.

Over haar vertrek zegt zij: “Door de jaren heen heb ik geleerd dat verandering vaak komt in uitdagende tijden, maar ik vertrouw erop dat alles volgens een groter plan verloopt. Welke richting mijn pad ook opgaat, ik weet zeker dat het goed komt.” Tijdens haar tijd bij Daily Paper heeft Jansen nauw samengewerkt met talenten en internationale PR-partners. “Ik ben ervan overtuigd dat onze paden zich in de toekomst opnieuw zullen kruisen,” aldus Jansen op LinkedIn.

Ze sluit haar boodschap af met een dankwoord aan het merk: “Daily Paper zal altijd familie blijven. Ik wens jullie veel succes bij de verdere groei naar een nog globaler merk.”

Jansen heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Volgens Felix Meritis begon ze in de jaren '80 als internationaal model op de catwalks van Parijs en New York, waar ze werkte met modehuizen als Dior en YSL. In 2005 drukte Jansen haar stempel op PR, waar ze Nederlandse ontwerpers vertegenwoordigde met het Underground Fashion Languages Amsterdam-platform. Daarnaast heeft ze samengewerkt met gerenommeerde merken en publicaties zoals SO PR, Neuhaus PR, Chanel, Vogue Nederland en Harper's Bazaar.

Het is nog niet bekend welke volgende stap Jansen zal zetten in haar carrière.