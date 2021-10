‘Damien Bertrand nieuwe CEO Loro Piana’

Italiaans merk Loro Piana heeft Damien Bertrand als CEO aangesteld, zo meldt WWD. Bertrand is op dit moment managing director van Christian Dior Couture. Hij volgt Fabia d’Angelantonio op.

Het nieuws wordt door WWD gebracht op basis van een interne memo van Loro Piana die het platform heeft kunnen inzien. Bertrand zal een ‘nieuwe fase van evolutie bij Loro Piana’ moeten leiden en daarbij de ontwikkeling van nieuwe productcategorieën, aldus WWD.

Loro Piana is in 1924 opgericht als een wol en kasjmier bedrijf in Italië. Het bedrijf leverde de materialen aan de haute couture industrie, aldus de website van eigenaar LVMH. Inmiddels maakt het bedrijf zelf luxe goederen.