Daniel Finley nieuwe CEO van Debenhams

Warenhuisketen Debenhams krijgt een nieuwe CEO. Daniel Finley neemt de taak op zich, zo meldt de kersverse CEO op LinkedIn.

Finley maakt de transitie van JD Sports naar Debenhams. Finley werkte in totaal tien jaar bij JD Sports waar hij recentelijk de group multi channel director was. Hij schrijft dat het tijd was om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Debenhams werd vorig jaar overgenomen door de Britse Boohoo Group. “Ik zie er naar uit om de leiding te nemen bij dit merk met Brits erfgoed en zie er naar uit verder te bouwen op de vooruitgang die het team heeft geboekt sinds de overname,” aldus het korte statement van Finley.