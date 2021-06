Daniel Grieder nieuwe CEO van Hugo Boss AG

Duitse modegroep Hugo Boss AG heeft een nieuwe CEO. Daniel Grieder zal de functie per 16 juni 2021 gaan vervullen voor vijf jaar, zo luidt een persbericht van Hugo Boss AG.

Grieder is geen vreemde in de modewereld. Hij heeft ruim twintig jaar erop zitten bij Tommy Hilfiger. Zo werd hij in 2008 aangesteld als de CEO van Tommy Hilfiger Europa en werd hij in 2014 CEO en president van Tommy Hilfiger Global en PVH Europa. PVH is het moederbedrijf van Tommy Hilfiger.

“Ik zie er naar uit deze spannende functie op mij te nemen en Hugo Boss naar een succesvolle toekomst te leiden,” aldus Grieder in het bericht. Het bedrijf, dat een lange en unieke traditie heeft van het vormen van de mode industrie, heeft mij gedurende mijn carrière geïnspireerd en indruk op mij gemaakt. Het is mijn ambitie om Hugo Boss te laten groeien op een snelle doch duurzame manier en om de potentie van de merken te ontgrendelen de komende jaren samen met de wereldwijde teams.”