David Beckham gaat ontwerpen voor Boss

Oud-voetballer David Beckham gaat een samenwerking aan met het merk Boss. Moederbedrijf Hugo Boss kondigt de samenwerking aan in een persbericht. Het betekent dat Beckham ook zal gaan ontwerpen.

Beckham zal capsule en seizoenscollecties ontwerpen en cureren, aldus het bericht. “Dit partnerschap zal de Boss menswear collecties evolueren voor nog vele jaren in de toekomst.” De items moeten de stijl en esthetiek van zowel Beckham als Boss reflecteren. De ontwerpen zullen casual en formele menswear items omvatten.

Beckham zal al in de FW25 campagne verschijnen van Boss en de eerste ontwerpen van zijn hand zijn te vinden in de SS25 collectie.

“De afgelopen jaren heb ik meer tijd willen investeren in design en mode, maar ik wilde er zeker van zijn dat ik zou samenwerken met een merk en een team dat echt iets globaals en impactvols zou kunnen leveren aldus Beckham in het bericht. “Tot nu toe heb ik echt genoten van de samenwerking met BOSS en ben ik onder de indruk van de ambitie, creativiteit en het streven naar uitmuntendheid van het team. Ik kijk ernaar uit om met jullie te delen waar we tot nu toe aan hebben gewerkt, waaronder de Fall/Winter 2024-campagne als eerste stap in onze langdurige samenwerking.”