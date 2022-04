David Laport wint Dutch Designer of the Year tijdens nieuwe Nederlandse fashion awards

David Laport heeft dit weekend de Dutch Designer of the Year Award gewonnen tijdens de Dutch Lion Fashion Awards Gala in Amsterdam, zo is te lezen in een persbericht. Het is de eerste keer dat de nieuwe fashion awards zijn uitgereikt.

Laport versloeg hiermee de andere twee genomineerden: Iris van Herpen en Jan Taminiau. Naast de prijs voor Dutch Designer of the Year werden er ook prijzen uitgereikt voor opkomend talent, model van het jaar, accessoire ontwerper van het jaar en een influencer award. Sterre van Ouwerkerk ontving de Dutch Emerging Talent Award, Kim Feenstra won Dutch Model of the Year. Schoenenontwerper Zeynep Dag won de prijs voor Accessoires Designer of the Year en Tuyk van Dam kreeg de Dutch Influencer Award.

De organisatie achter de Dutch Lion Awards wil met de award show de internationale positie van Nederland en Amsterdam binnen de mode-industrie versterken. Het is dan ook de bedoeling dat de awardshow elk jaar plaats zal vinden. De organisatie heeft voor de Dutch Lion Awards inspiratie gehaald uit de British Fashion Awards en de Belgian Fashion Awards.

“Het was een geweldig mooi event waarbij topdesigners en opkomende modetalenten een platform kregen om te stralen”, zegt Karel Roeleveld, initiatiefnemer en voorzitter van stichting Dutch Lion Awards, in het persbericht. “Met dit gala versterken we de internationale positie van Nederland en Amsterdam binnen de mode-industrie.”