De baan van… Femme van Gils, Head of CSR bij Samsøe Samsøe

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen de mode-industrie, zo vertelt Femme van Gils. Sinds augustus 2023 vervult zij de rol van Head of CSR (Corporate Social Responsibility) bij Samsøe Samsøe. In dit interview deelt ze meer over haar werk bij het Deense modebedrijf, de uitdagingen die ze tegenkomt als verantwoordelijke CSR en haar visie op de toekomst van haar vakgebied.

Hoe ben je Head of CSR bij Samsøe Samsøe geworden?

"Tijdens mijn studie Fashion Branding (BSc) aan AMFI werd de basis gelegd voor mijn huidige rol in fashion sustainability. Met minors in innovatie, een vervolgopleiding in Sustainability Business Management en ervaring bij verschillende modebedrijven (Love Stories, Gray Label, Tedja) heb ik die basis verder versterkt."

"Ik ben altijd gefascineerd geweest door de invloed van merken op consumentengedrag. Het idee van de traditionele 'take, make, waste'-model voelde alleen niet goed. Ik begon steeds meer te geloven in een holistisch modesysteem."

"Voor mijn huidige rol bij Samsøe Samsøe werkte ik als duurzaamheidsmanager bij het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate in Amsterdam.Gedurende mijn carrière zag ik steeds duidelijker de urgentie van een duurzame transitie in de mode-industrie en het belang van merken die mens en planeet centraal stellen. Samsøe Samsøe was voor mij een mooie volgende stap: een merk met een sterke basis in sustainability, waarop ik samen met het team verder kan bouwen."

Hoe ziet een typische werkdag als Head of CSR van Samsøe Samsøe eruit?

“Het is een dynamische baan. Je hebt veel verschillende verantwoordelijkheden. Van het begeleiden van diverse teams in hun keuzes voor duurzamere materialen tot het uitvoeren van audits bij leveranciers. Bijvoorbeeld, op sommige dagen werk ik aan de introductie van nieuwe materialen of technologieën, en andere dagen bespreek ik HR-initiatieven met het team. Recent was ik in Brussel om met Europese politici te praten over opkomende wetgeving voor duurzaamheid. Mijn dagen zijn dus erg gevarieerd.“

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden in jouw rol?

"Ik ben verantwoordelijk voor het bepalen van de duurzaamheidsstrategie binnen het bedrijf. Daarnaast moet ik ervoor zorgen dat deze past bij de algemene bedrijfsstrategie van Samsøe Samsøe. Ik werk aan het uitvoeren van verschillende projecten, zoals het beheren van relaties met leveranciers, het introduceren van duurzame materialen en het organiseren van audits. Het waarborgen van Due Diligence in de toeleveringsketen is momenteel erg belangrijk, vooral met de toenemende wetgeving op dit gebied. Ook ben ik bezig met ons duurzaamheidsverslag van 2024, dat een grote communicatiemijlpaal is. Het duurzaamheidsverslag is namelijk een manier om terug te kijken op de impact die we het afgelopen jaar hebben gemaakt. Het gaat erom dat we concrete doelen stellen en die realiseren.”

Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw rol als Head of CSR bij Samsøe Samsøe?

"De EU-wetgeving is een van de grootste uitdagingen. We zijn recentelijk druk bezig geweest met het Double Materiality Assessment, een proces dat bedrijven moeten doorlopen ter voorbereiding op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het doel van de CSRD is dat grote bedrijven in de EU op een gestandaardiseerde manier verplicht rapporteren over duurzaamheid. Dit betekent dat bedrijven niet alleen een financieel jaarverslag moeten publiceren, maar ook duurzaamheids-KPI’s moeten opnemen. Dit was voor ons een groot project dat we de afgelopen zes maanden hebben uitgevoerd, samen met onze auditors. Dit project betrof een nauwe samenwerking met ons CFO- en finance team om duurzaamheid te integreren in verschillende rapportageprocessen binnen het bedrijf. Het idee is dat duurzaamheid een onderdeel wordt van de financiële rapportages van bedrijven.”

“Daarnaast is het managen van verschillende afdelingen binnen het bedrijf een uitdaging. Het is namelijk belangrijk dat besluiten rondom duurzaamheid niet alleen binnen het duurzaamheidsteam blijven, maar dat alle afdelingen worden meegenomen in de besluitvorming. Iedereen heeft eigen KPI's die aansluiten bij de duurzaamheidsdoelen. Zo heeft bijvoorbeeld de inkoopafdeling een doel om een bepaald percentage van duurzame materialen te gebruiken. Het gaat erom duurzaamheid als een prioriteit te maken voor het hele bedrijf en ervoor te zorgen dat alle teams hierin verantwoordelijkheid blijven nemen."

Hoe ga je om met de druk rondom wetgeving en implementatie van duurzaamheidsdoelen binnen het bedrijf?

"Samenwerking is heel belangrijk. Er is in Denemarken een sterk netwerk van bedrijven die allemaal met hetzelfde bezig zijn rondom duurzaamheid. We werken samen met andere merken en bedrijven om initiatieven te delen en samen oplossingen te vinden voor betere communicatie en educatie. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking opgezet met Retraced, een platform voor traceerbaarheid, om transparantie te creëren in onze toeleveringsketen. Het draait om het creëren van een duurzaam ecosysteem van partners die samen naar dezelfde doelen werken." Wat inspireert je het meest aan je werk?

"Wat me het meeste inspireert is de samenwerking. Of het nu gaat om het samenwerken met innovatieve startups die een nieuw alternatief voor leer ontwikkelen, of de samenwerking met leveranciers die al jaren met ons samenwerken. De diversiteit in de partnerschappen is wat me drijft. Het is geweldig om te zien hoe het momentum groeit. Andere afdelingen beginnen nu ook mee te denken over duurzaamheid en ontwikkelen eigen initiatieven. Het creëren van een snowball effect binnen de organisatie is voor mij de grootste motivatie."

Zie je trends opkomen in maatschappelijk verantwoord ondernemen?

"Ja, naast de groeiende samenwerking in de industrie, zie ik ook een toenemende focus op transparantie en traceerbaarheid. Bedrijven willen nu echt laten zien waar hun producten vandaan komen en hoe ze worden geproduceerd. Duurzaamheid wordt steeds meer een kernwaarde, zowel voor bedrijven als voor consumenten.

Hoe zie jij de toekomst van de functie Head of CSR voor je?

“Idealiter zou de rol van Head of CSR niet meer nodig moeten zijn, omdat duurzaamheid dan volledig geïntegreerd is in de bedrijfsvoering. Ik zie voor me dat Corporate Social Responsibility zo geïntegreerd is in de dagelijkse bedrijfsvoering van alle afdelingen dat het gewoon 'business as usual' is voor iedereen."