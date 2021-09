De baan van… Helma van der Meer, image professional bij Kleur en Stijl

Helma van der Meer is ruim tien jaar werkzaam als image professional. Hoewel haar beroep soms wat ondergeschoven wordt, gelooft Van der Meer erin juist verschil ermee te maken. Tegenwoordig snakken mensen naar goede hulp, stelt Van der Meer. Als image professional kunnen verschillende beroepen beoefend worden, zoals personal shopper, modestylist, visagist, kapper of schoonheidsspecialist. Van der Meer geeft persoonlijk kleur- en stijladvies aan opdrachtgevers, zowel particulier als zakelijk.

Helma van der Meer in het kort: Leeftijd: 48 jaar

Opleiding: Detailhandelschool, Tourisme (World Travel School), opleiding Style Colour Company, opleiding High Style (Merel van ‘t Woud)

Functie: Image professional bij eigen bedrijf Kleur en Stijl (gelinkt aan vakblad Kleur&Stijl)

Kosten kleuranalyse en stijlanalyse: 150 euro

Wat was het moment waarop jij wist: ik wil de modebranche in?

“Ik was vrij jong. Door mijn bijbaantje bij Didi kwam ik erachter dat ik mode interessant vond. Didi was toentertijd een nieuw merk dat hot and happening was en organiseerde elk seizoen mini-modeshows. Ik heb geen bewuste keuze gemaakt voor mode als vak. Dat ging natuurlijk.” “Mode heeft altijd als rode draad door mijn leven gelopen. Het zit in de familie, zo had mijn oom een kledingwinkel in Amersfoort. Pas tien jaar geleden ben ik begonnen als image professional. Ik kreeg toentertijd een kleur- en stijladvies cadeau van mijn zus en ik merkte dat ik dat heel leuk vond. Het adviseren van mensen spreekt me heel erg aan.

Of dit nu op modevlak is of niet, je verdiept je in een persoon die voor je zit en kijkt waar de interesses zitten. Door te kletsen kom je er snel achter hoe iemand in het leven staat en wat ze belangrijk vinden.

Daar speel ik op in en gebruik in mijn advies.”

Hoe ziet een doorsnee dag er voor jou uit?

“Laten we vandaag nemen. Ik heb vanmiddag een afspraak met een meisje dat 14 jaar is. Zij heeft een kleuradvies cadeau gekregen van haar moeder. Om me voor te bereiden, stuur ik een paar dagen vooraf een uitnodiging met vragen op. Wat draag je vaak? Waar koop je je kleding? In wat voor kleding voel je je prettig? Op welk lichaamsdeel ben je trots? Waar ben je minder trots op? Als 14-jarige kun je nog veel veranderen.

Ik kies er daarom om er een mini-stijladvies en een kleuradvies te doen. Zo weet zij wat haar goed kan staan en hoe ze zich het beste kan kleden.” “Ik verwacht mijn klant, in dit geval het meisje met haar moeder, rond 15.00u. Ik ontvang mijn klanten thuis, want ik heb hier mijn eigen atelier. We drinken eerst een kopje koffie in mijn woonkeuken die uitkijkt op mijn tuin. Dit zorgt voor een ontspannen gevoel, want zo’n styling is best spannend. Laat jij je maar eens van top tot teen bekijken! Het is belangrijk eerst wederzijds vertrouwen op te bouwen voordat de analyse begint.”

Hoe gaat zo’n kleur- en stijlanalyse precies in zijn werk?

“Meestal duurt een kleuranalyse een uur en een stijlanalyse ook. Voor de kleuranalyse zet ik mijn klant voor de spiegel en wikkel ik verschillende doeken om hem of haar heen. Op die manier laat ik zien welke kleuren het best bij haar passen. Bij de stijlanalyse vergelijk ik bijvoorbeeld de schouders met de heupen. Vrouwen met smalle schouders en brede heupen horen hun onderkleding te nuanceren en met de bovenkleding kun je uitpakken. En vice versa. Ook kijk ik naar de lengte en verhoudingen van het lichaam. Vervolgens ga ik verder met wat het beste kan worden gedragen.

Ik laat haar dan bijvoorbeeld zien wat een riem om een blazer kan doen met haar figuur. Staat een H-lijn of een A-lijn mooier? Ik leg uit in welke kledingstukken welke belijningen voorkomen. Weten wat mooi staat, geeft je houvast. Daarnaast bekijk ik welke halslijn het beste past. Zo heb je bijvoorbeeld een boothals, een ronde hals en een V-hals, een kraag op een openstaand boortje. Iemand met rechte schouders en een langere nek, kan bijvoorbeeld goed een mouwloze top dragen met een openstaand boortje. Een V-hals creëert juist meer ruimte bij iemand met een kortere nek.”

“Na de analyse krijgt de klant een kleurenkaart mee naar huis die men in de portemonnee kan bewaren. Na afloop van de sessie schrijf ik een persoonlijk advies op maat. Tevens ontvangen zij naderhand het stijlpaspoort via de mail en per post. Met sommige klanten houd ik contact.

Ze appen me bijvoorbeeld als ze in de winkel staan en twijfelen over een kleur blouse die ze willen kopen. Dan kijk ik met ze mee.”

Wat is het makkelijkst aan je werk?

“Het gaat heel natuurlijk. Intuïtief zie ik voor me wat de klant nodig heeft. Ik krijg veel energie van het geven van de adviezen.”

Wat is het moeilijkst aan je werk?

“Het vertrouwen winnen vind ik spannend. Sommige klanten zijn best onzeker als ze hier komen. Voor het geven van een goed advies, is een lichaamsanalyse nodig.”

“Op ondernemersgebied vind ik het lastig alleen te werken. Ik houd van samenwerken, maar in de ondernemerswereld is dat lastig. Retailers kunnen mij niet inhuren, omdat ik de touwtjes zelf in handen wil hebben. Ik wil niet ‘vast’ zitten aan winkels waar ik ga shoppen voor mijn klanten. Als ik bij retailers ga winkelen, op aanvraag van klanten, vraag ik of ze het goed vinden dat ik met een klant kom shoppen. Tegenwoordig heb ik goede connecties in de winkelstraat van Noordwijk. Ik kom regelmatig bij Blushing by Carmen, Anna van Toor en Salty Mermaid.”

Wat is je hoogtepunt in je carrière?

“Ik heb er twee. De eerste: Ik heb een training mogen geven aan WeColour, een nieuw haarkleurbedrijf in Noordwijk. Dit bedrijf heeft een eigenaar die uit het kappersvak komt, maar heeft personeel is niet bekend in de kappersbranche. De vraag welke haarkleur het beste bij hem of haar past, kwam geregeld voorbij. Men kon geen juist advies geven. Daar heeft Wecolour veel aan gehad. Een maand geleden hebben ze me opnieuw benaderd met de vraag of ik nog een training wilde geven omdat rt nieuwe collega’s bij zijn gekomen!”

“Een ander hoogtepunt: In de coronatijd (december 2020) was het voor mij heel rustig. Ik besloot een tastbaar product op de markt te brengen. Een eigen tassenlijn: Schaaptas.

De collectie bestaat uit shoppers gemaakt van wol en acryl. De tassen zijn verkrijgbaar in het wit, zwart, bruin en blauw. Daarnaast is ieder seizoen een limited edition te verkrijgen. Dit seizoen is dat een shopper met een wollen ‘Burberry’-ruit. De tas is verkrijgbaar in diverse maten als S, M, L. De prijzen variëren van 19,95 euro tot 29,95 euro. De tas is via Instagram verkrijgbaar. Het leuke hiervan is dat de tassen als een speer gaan!” ## Heb je tips voor wie in jouw voetsporen wil treden? “Als ondernemer wil ik zeggen: neem je tijd om te bedenken wat je leuk vindt, doe een goede opleiding en luister naar je intuïtie.

Zorg voor een goede website en vertel jouw verhaal. Sta achter je product en kom professioneel over. Als image professional krijg je vaak te horen ‘dat kan toch iedereen’, maar trek je daar niks van aan! Daarnaast kan ik aanraden bij een netwerkvereniging te gaan. Op die manier kun je met andere ondernemers sparren. Ik ben zelf aangesloten bij Vrouw en Zaak Bollenstreek.”

“Voor mensen die als image professional aan de slag willen gaan, raad ik de opleiding High Style bij Merel van ‘t Woud aan. Het is een brede opleiding en je gaat gegarandeerd met veel kennis de deur uit. Daarnaast raad ik aan een schrijfcursus te volgen. Onderscheid je en laat zien wat je doet.”