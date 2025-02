De baan van.. Marianne Reijnvaan, modeagent

Modeagent zijn is een dynamisch beroep. Marianne Reijnvaan, oprichtster van 4YR Design, vertegenwoordigt binnen haar eigen bedrijf midden- tot hoogsegment merken zoals JC Sophie, MAY., CostaMani Denmark en Fragoso.

In dit interview vertelt Reijnvaan over haar carrière, de uitdagingen van het vak, hoe ze inspeelt op trends en haar visie op de toekomst van de mode-industrie.

Hoe bent u modeagent geworden?

“Mode was altijd mijn passie. Ik speelde veel met Barbiepoppen, maar dan vooral met de kleertjes en het naaien ervan. Mijn ouders vonden echter dat ik een meer academische studie moest kiezen, dus ik ging Frans en Europese Studies studeren in Amsterdam. Tijdens mijn studie werkte ik parttime bij Claudia Sträter in de winkel, wat ik ontzettend leuk vond.”

“Ongeveer twintig jaar geleden werd mij gevraagd of ik verkoop wilde doen voor een bedrijf dat sjaals en accessoires verkocht, wat uiteindelijk leidde tot het runnen van mijn eigen bedrijf."

En wat zijn de taken van een modeagent?

“Geen dag is hetzelfde. Ik verkoop collecties aan retailers, analyseer doorverkoopcijfers, en organiseer collectiepresentaties. Ook ben ik veel onderweg om nieuwe klanten te zoeken en bestaande relaties te onderhouden."

Dat klinkt veelzijdig. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die een modeagent moet bezitten?

"Je moet goed kunnen samenwerken en diepgaande productkennis hebben. Ik zorg er altijd voor dat de collectie goed past bij de wensen van de retailer en geef hen een persoonlijk advies. Het is essentieel om te weten hoe de producten vallen, hoe de stoffen aanvoelen en hoe ze gepresenteerd moeten worden. Ik zorg er ook voor dat ik voor elke klant een gepersonaliseerd beeld maak, zodat ze een uniek aanbod hebben."

Wat is belangrijk bij het kiezen van merken die u vertegenwoordigt?

"Het merk moet bij mijn klanten passen, zowel qua uitstraling als kwaliteit. Duurzaamheid en ethische productie zijn voor mij belangrijke factoren. Geen fast fashion. Ik werk bijvoorbeeld met merken die in Portugal of Italië worden geproduceerd, maar ook met merken die wereldwijd door BSCI-gecertificeerde ateliers worden vervaardigd."

Hoe gaat het proces van klantwerving en uitbreiding van uw klantenbestand in zijn werk?

"Wanneer ik denk dat een winkel goed past bij mijn merken, neem ik contact op en nodig ik ze uit voor een beurs. Daar kunnen ze de stoffen en producten in het echt zien. Daarnaast bezoek ik winkels actief om ze beter te leren kennen."

Hoe ziet een typische overeenkomst eruit en welke aspecten zijn daar belangrijk in?

"Een overeenkomst begint meestal met een paar verkooppunten, met de intentie om uit te breiden. We werken meestal niet met merken die in de lage segmenten zitten; we richten ons op het midden- tot hogere segment. De bedoeling is dat het merk in gezonde mate groeit, maar niet te veel wordt oververzadigd op de markt. Het is belangrijk om transparant te zijn in je afspraken, zowel met het merk als met de retailer. Je moet altijd eerlijk communiceren over wat mogelijk is en geen valse beloften doen."

Kun u een voorbeeld geven van een uitdaging waar u samen met een retailer een oplossing voor hebt gevonden?

"Er kan weleens een productiefout optreden. Als dit gebeurt, dan ga ik met het merk in overleg om een oplossing te vinden, zoals het omruilen van het product. Het is dan mijn taak om in overleg met de partijen tot een oplossing te komen en geen valse verwachtingen te creëren. Als ik iets beloof, moet ik het ook waar kunnen maken."

Wat zijn de grootste uitdagingen waar u mee te maken heeft als modeagent?

"Een van de grootste uitdagingen voor de retail was de coronapandemie. Ik herinner me nog goed dat ik een telefoontje kreeg van een klant die zich zorgen maakte. Ze bevond zich midden in een toeristisch gebied en vroeg zich af hoe ze de goederen moest verkopen, vooral gezien de corona tijd. Ik zei tegen haar: ‘Maak je geen zorgen, straks wordt het mooi weer. Veel Nederlanders zullen dit jaar niet naar het buitenland gaan, maar lekker in Nederland blijven. Ze zullen genieten van het mooie weer en zeker leuke spullen kopen.’ En dat is precies wat er gebeurde. Natuurlijk had de situatie anders kunnen zijn, maar het vergt veel samenwerking en aanpassingsvermogen om in zulke tijden succesvol te blijven.”

“Tegenwoordig horen we van veel retailers dat consumenten zich wat onzeker voelen door de situatie in Europa. Maar ik vertel ze dan altijd: ‘Er is nog veel spaargeld bij de Nederlandse consument. Het gaat best goed in Nederland. Kleding hebben we altijd nodig.’ Het mooie van het middenhoogsegment is dat het geen kleding is die je voor een paar euro koopt en de volgende dag weer weggooit. Het gaat om duurzame, mooie kleding die een waardevolle toevoeging is voor de garderobe van de consument. Je verkoopt iets dat met zorg is gemaakt en waarvan je weet dat het lang meegaat.”

“Sommige retailers hebben het moeilijk, maar ik zie dat veel winkels zich aanpassen met nieuwe concepten, zoals interactieve content. Dit werkt goed voor mijn klanten, omdat ze de foto's die we maken kunnen delen op hun sociale media. Het draait allemaal om het blijven verrassen van de klant.”

Welke trends ziet u momenteel opkomen in de mode-industrie?

“Ik merk dat retailers zich steeds meer richten op duurzaamheid. Ze geven kleding een tweede leven, wat ik een geweldige ontwikkeling vind.”

“Wat ik ook vaak terughoor van mijn klanten, groot of klein, is dat je als retailer actief moet zijn op social media. Iedereen voelt de druk om dat te doen, maar het is ook heel leuk. In het begin kreeg ik hulp van een fotograaf om mijn Instagram goed op te zetten, en het resultaat is geweldig. Mijn klanten en retailers vinden het fijn om te zien dat niet alleen jonge modellen de kleding dragen, maar ook gewoon een vrouw van in de vijftig. Dat maakt het allemaal veel meer authentieker voor de consument.

“Wat ik ook leuk vind, is dat steeds meer winkels zelf video's maken en die posten. De consument kan zich veel beter identificeren met een 'gewone' persoon in plaats van een model.”

Wat inspireert u het meest aan uw werk?

“Ik vind het vooral inspirerend wanneer de nieuwe collecties binnenkomen. Het is altijd weer een verrassing om te zien welke kleuren en stijlen het seizoen bepalen. Ik geef ook input aan de merken, maar het designteam doet het echte werk. Het is geweldig om te zien wat er wordt gepresenteerd en te bedenken welke winkels deze collecties gaan verkopen.”

“Wat mij ook inspireert, is het contact met mijn klanten en merken. Het samenspel en de interactie met elkaar zorgen ervoor dat we samen kunnen groeien.”

Kunt u ons meer vertellen over de rol van beurzen en hoe ze bijdragen aan uw werk als agent?

“Het is ontzettend belangrijk om naar beurzen te gaan, ook al denken sommige winkeleigenaren van niet. Ze zeggen soms dat ze al genoeg merken hebben, maar ik denk dat het cruciaal is om geïnspireerd te worden door nieuwe trends, kleuren en stijlen.”

Hoe ziet u de toekomst van modeagenten in de modewereld?

“Kleding wordt nu al soms niet meer fysiek gepresenteerd, maar digitaal… Zo’n twintig jaar geleden schreef ik alles nog met de hand op een papiertje, de aantallen en alles, en stuurde dat dan met een scannertje door. Nu gaat alles wat betreft inkopen en boekingen via systemen. We werken met Fashion Cloud en andere digitale platformen voor inkopen, waardoor alles sneller en gemakkelijker gaat."

“Maar ondanks de digitalisering, willen mijn klanten nog steeds de stoffen voelen en echt de kleding ervaren. Daarom denk ik dat de rol van de modeagent in de toekomst toch een belangrijke menselijke factor zal blijven in de modebranche."

Wat zou u studenten aanraden die modeagent willen worden?

“Het is belangrijk om te leren hoe je goed met klanten werkt en hoe je cijfers beheert. Het is ook goed om een modeopleiding te volgen, maar een studie zoals Retail Management kan ook heel waardevol zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat je passie hebt voor mode en dat je hard wilt werken. Het is niet een baan van negen tot vijf. Ik ben vaak in de weekenden en 's avonds bezig, maar het is mijn passie. Ik wil niet zeggen dat je 70 uur per week moet werken, maar je moet wel altijd actief blijven, met je klanten bezig zijn, en vooruit willen gaan. Als je passie hebt voor mode, is het helemaal niet erg om er hard voor te werken.”

“Vooral in het begin kun je wel tegenslagen tegenkomen. Sommige winkels zeggen dan dat ze geen budget hebben, of dat ze tijdelijk iets minder willen bestellen. Dan moet je niet meteen opgeven. Je hebt doorzettingsvermogen nodig om verder te gaan.”