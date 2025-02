De baan van… Nicholas Hurenkamp, textielmanager

Nicholas Hurenkamp werkt als textielmanager en leidt verschillende teams. Hij helpt merken bij het opbouwen van hun identiteit, van de productie van kleding tot de marketing en distributie. Zijn rol omvat het coördineren van ontwerpteams, het waarborgen van kwaliteitsnormen en het begeleiden van het gehele proces van productontwikkeling tot aan de uiteindelijke verkoop. FashionUnited spreekt Hurenkamp over zijn veelzijdige baan.

Hoe heeft je loopbaan geleid tot je huidige rol als textielmanager?

“Mijn carrière begon met een opleiding in textieltechnologie aan de school die destijds Koetsier heette, nu bekend als AMFI (Amsterdam Fashion Institute). Na mijn studie heb ik voor verschillende bedrijven gewerkt, zoals Gsus, Asics, Dept en JC Rags, waar ik verschillende functies vervulde, zoals merchandiser, productontwikkelaar, Senior Quality Technician, Production Coordinator en Corporate Project and Human Rights Manager. Daarna was ik betrokken bij de opzet van de Johan Cruijff-kledingmerken en werkte ik bij V&D als Sourcing & Quality Manager. Uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen."

Hoe ziet een dag als textielmanager eruit?

“Geen dag is hetzelfde. Mijn werkzaamheden variëren van het coördineren met ontwerp- en productieteams tot het waarborgen van kwaliteitsnormen en het managen van verschillende merken en klanten. Een van de merken die we volledig beheren, is Viveh. Hierin overzie ik ontwerp, productie en economische processen. Daarnaast werk ik ook met externe klanten, zowel Nederlandse als internationale bedrijven, waarvoor wij productie verzorgen.”

Hoe ziet het proces van productontwikkeling eruit?

“De stof is de basis voor elk product. Vervolgens is het een balans zoeken tussen kosten, kwaliteit en het juiste ontwerp, waarbij het belangrijk is de klant te laten voelen dat kwaliteit en zorg in het product zijn gestoken. Na het kiezen van de juiste stof worden er prototypes ontwikkeld, en wordt de kwaliteit getest voordat het product daadwerkelijk in de winkel komt te liggen.”

“Het grootste deel van onze productie vindt plaats in Portugal, waar we werken volgens de Europese regelgeving en arbeidsnormen. Wij hanteren een transparante werkwijze waarbij klanten precies weten waar hun producten vandaan komen. We zorgen ervoor dat alle aankopen rechtstreeks via de leverancier verlopen in plaats van via tussenpersonen. Zo wordt bijvoorbeeld BCI-katoen direct op het BCI-account van het merk geregistreerd. Daarnaast nemen we klanten mee naar fabrieken en wasserijen om hen inzicht te geven in het productieproces en de kwaliteitscontroles.”

Wat inspireert je het meest aan jouw baan als textielmanager?

“Wat me het meest inspireert in mijn werk is de mogelijkheid om creativiteit te combineren met technische expertise. Het zien van een ontwerpconcept dat tot leven komt en uiteindelijk door consumenten wordt gewaardeerd, geeft me veel voldoening.”

Waarin zit de creativiteit en techniek in jouw werk?

“Creativiteit komt op verschillende manieren terug in mijn werk. Soms moet ik creatief zijn in het realiseren van een product binnen een bepaald budget of bij het oplossen van technische uitdagingen. Technische kennis is nodig bij complexe stoffen, speciale wassingen of nieuwe materiaaltoepassingen. Ik werk nauw samen met klanten om ontwerpen haalbaar te maken en geef advies over kleuren, stoffen en technieken die wel of niet goed werken in het productieproces.”

Welke vaardigheden moet een textielmanager hebben?

“Een effectieve textielmanager moet beschikken over sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden, een grondig begrip van textielmaterialen en -processen, en het vermogen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen onder druk. Leiderschap en teammanagement zijn ook cruciaal, aangezien samenwerking met diverse teams essentieel is.”

Wat zijn de grootste uitdagingen als textielmanager?

Een van de grootste uitdagingen in deze rol is het balanceren van kostenbeheersing met kwaliteitsborging, vooral in een competitieve markt. Daarnaast vereist het bijblijven met snel evoluerende modetrends en technologische innovaties constant aandacht en flexibiliteit.

Zijn er misverstanden of vooroordelen over je baan?

“Sommigen denken dat het werk voornamelijk administratief is, terwijl het in werkelijkheid een diepgaand begrip van zowel creatieve als technische aspecten vereist. Anderen onderschatten de complexiteit van de supply chain en de noodzaak van strategisch denken.”

Wat heeft je positief verrast in deze baan?

“Wat me positief heeft verrast in deze baan is de mate van innovatie binnen de industrie. De integratie van duurzame praktijken en geavanceerde technologieën, zoals slimme textiel en 3D-printen, heeft nieuwe mogelijkheden geopend die ik aan het begin van mijn carrière niet had voorzien.”

Hoe blijf je op de hoogte van trends in mode en technologie?

“Omdat wij werken met zo’n 200 klanten in verschillende sectoren, zien we trends al vroeg ontstaan. We krijgen input vanuit high-end en mass-market klanten, maar ook vanuit trendanalisten zoals WGSN. Daarnaast ontvangen we innovaties rechtstreeks van leveranciers, zoals nieuwe was- en afwerkingstechnieken. Door deze combinatie van inzichten kunnen we trends vroegtijdig signaleren en toepassen in onze productieprocessen.”

Wat zijn grote trends die je ziet in de mode- en technologie-industrie?

“Momenteel zie ik grote trends in de mode- en technologie-industrie, zoals een groeiende focus op duurzaamheid, de opkomst van circulaire mode en de integratie van technologie in textielproducten. Consumenten vragen steeds meer om transparantie en ethische productie, wat de industrie aanzet tot verandering.”

Welke tip zou je geven aan mensen die textielmanager willen worden?

“Wat ik jammer vind, is dat mensen tegenwoordig steeds minder reizen. Alles achter een beeldscherm regelen via Google Meet is handig, maar je mist enorm veel. Ik merk dat steeds minder mensen echt diepgaande kennis hebben van hoe de supply chain daadwerkelijk werkt omdat het zo ver van hun bed is. Hierdoor begrijpen ze vaak niet hoe kleine details, zoals een lijntje in een tekening of een specifieke wassing op een bepaalde ondergrond, impact kunnen hebben op het eindproduct”

“Beurzen bezoeken is een goed begin voor kennis, maar het is nóg waardevoller om zelf naar productielanden te reizen en fabrieken en leveranciers te bezoeken. Hierdoor krijg je diepgaand inzicht in de supply chain, iets wat je niet uit een videocall kunt halen. Mijn boodschap aan bedrijfseigenaren: neem je medewerkers mee, leid ze op en geef ze de kans om fabrieken en wasserijen te bezoeken. Blijf nieuwsgierig en moedig ze aan om onderzoek te doen. Alleen zo vergroot je hun kennis en expertise.”

“Mensen realiseren zich vaak niet hoeveel werk er in een kledingstuk zit. Wanneer iemand een T-shirt in een winkel ziet en denkt; "Het is niet helemaal mijn kleur", beseffen ze niet hoeveel ogen en handen aan dat ene item hebben gewerkt. Ik denk dat het belangrijk is om die waardering en kennis over productie weer terug te brengen. We hebben in Nederland het gevoel voor kwaliteit een beetje verloren. Andere landen hebben vaak meer waardering voor goed geproduceerde kleding.”