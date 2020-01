De baan van…Ruth Collin - Business & Legal Affairs Director bij Essentiel Antwerp

Antwerpen - In de rubriek 'De baan van ...' wil FashionUnited je inspireren met getuigenissen van professionelen uit de sector. Hoe ziet een gemiddelde dag er uit? Welke skills hebben ze nodig voor hun job? En voor welke uitdagingen komen zij te staan? Deze keer bezoeken we het hoofdkantoor van het Belgische modelabel Essentiel Antwerp in de gelijknamige stad voor een gesprek met Ruth Collin, business & legal affairs director.

Ruth Collin in het kort: Leeftijd: 30 jaar

Opleiding: Master in de rechten en Master in international business management

Loopbaan: 5 jaar bij Essentiel Antwerp: eerst begonnen als business operations en sinds een jaar business & legal affairs director, 1 jaar als bedrijfsjurist bij AB InBev

Hoe ben je bij deze baan terechtgekomen?

"Na mijn studies rechten ging ik bij een multinational aan de slag als bedrijfsjurist. Een zeer boeiende job, maar ik miste nog algemene kennis over het bedrijfsleven. Die kennis deed ik op in de bijkomende opleiding international business aan de Hult International Business School met campussen wereldwijd. Vooral de modesteden Londen en New York City spraken mij enorm aan omdat ik uitkeek naar een nieuwe uitdaging in de modesector. Het inspireerde mij om nog een extra cursus brand management te volgen aan het gerenommeerde Fashion Institute of Technology."

"Ik wou hierna heel graag in New York City blijven, maar merkte dat dit niet zo vanzelfsprekend was. Een werkvisum voor Amerika krijg je niet gemakkelijk geregeld. Er is ook een grote poule van getalenteerde krachten die staat te popelen om te werken in de mode-industrie, vaak in de vorm van onbetaalde stages. Ik heb mijn Belgische roots uitgespeeld en uiteindelijk ben ik via de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel in contact gekomen met Essentiel Antwerp. Dat is ondertussen vijf jaar geleden."

Hoe ziet je dag eruit bij Essentiel Antwerp?

"Ik heb een zeer gevarieerde job en kom dagelijks in contact met de verschillende afdelingen van het bedrijf. Ik vertaal hun noden naar goede afspraken. We hebben bijvoorbeeld de algemene voorwaarden voor onze wholesale klanten herschreven om Essentiel Antwerp beter te kunnen positioneren op de markt, in de winkels en naar de consument toe. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het logo, een dresscode voor het personeel en de presentatie van onze collecties in de winkel."

Hoe is je job geëvolueerd doorheen de jaren?

"Ik ben begonnen als business operations executive. Ik volgde mee wholesale op en rapporteerde sales aan het management. Specifieke taken waren bijvoorbeeld studies naar lokale positionering en concurrentie in bruisende modesteden, identificatie van een ideale mix van verkoopkanalen en in het algemeen het ondersteunen van internationale projecten. Juridische zaken werden toen overgelaten aan een advocatenkantoor, maar ik kwam steeds vaker in contact met mode en recht."

"Zo zag ik dat het oude logo van Essentiel Antwerp (nvdr. sinds 2016 heeft Essentiel Antwerp een nieuw logo) nog vaak werd gebruikt. Dat verbaasde me en ik begon na te denken over hoe we dit beter konden opvolgen. Het volledige stuk intellectuele eigendom kwam ook bij mij terecht. Zo ben ik mij meer en meer gaan verdiepen in mode en recht en sinds een jaar ben ik dan ook verantwoordelijk voor al de juridische zaken als legal director."

Welke uitdagingen staan jou te wachten?

"We werken aan een wereldwijde expansie van Essentiel Antwerp en zijn momenteel de Amerikaanse en Aziatische markt aan het verkennen. Elk land heeft zijn eigen onderhandelingscultuur, regels en wetten waardoor we onze kennis rond internationaal contracteren verder willen uitbreiden."

Als je terugkijkt op je carrière bij Essentiel, wat blijft je dan vooral bij?

"Begin dit jaar was ik opnieuw in New York City voor een opleiding in Fashion Law aan het Fashion Law Institute. Het voelde aan als thuiskomen. Tijdens mijn studies droomde ik hier nog van een carrière in de modewereld en ik kwam later terug als business & legal affairs director bij Essentiel Antwerp. Het was een bijzonder gevoel als ik erop terugkijk. Op dat moment zaten we ook in de laatste onderhandelingsfase met een Amerikaanse agency om onze collecties te verdelen in Los Angeles en New York City. Kort daarna beklonken we de zaak. Een moment waar ik enorm naar uitzag na maandenlange onderhandelingen."

Heb jij tips voor mensen die in je voetsporen willen treden?

"Een passie voor mode is vaak niet voldoende. Verdiep je in verschillende aspecten van de modesector en probeer opportuniteiten om te netwerken zo veel mogelijk te benutten. Speel je kennis uit en wees vooral leergierig. Ik volg de Amerikaanse website The Fashion Lawop de voet, ga naar cursussen en evenementen om mezelf te blijven verrijken. Voor je het weet maak je zoals mij deel uit van een Belgisch modebedrijf dat je mee op de kaart kunt zetten."

Over Essentiel Antwerp :

Essentiel Antwerp is een Belgisch modemerk, opgericht in 1999 door Inge Onsea en Esfandiar Eghtessadi. Wat in 1999 begon als een basic T-shirt collectie, is uitgegroeid tot een internationaal modemerk. Essentiel Antwerp heeft meer dan 50 winkels in Europa waaronder concessies in luxueuze warenhuizen zoals KaDeWe, Galeries Lafayette en El Corte Ingles. Bovendien is het merk vertegenwoordigd in meer dan 900 internationale multi-brand winkels via een selectief distributienetwerk.