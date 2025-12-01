De kerstborrel anno 2025: tijd voor een volwassen upgrade

Weet je nog? Het ouderwetse kantoor-kerstfeest: glitterjurken die al vroeg scheef hangen, een foute kersttrui die ineens te warm wordt, prosecco die rijkelijk vloeit en een champagnetoren die wankelt alsof ’ie ieder moment met personeel en al instort. De volgende ochtend: een bonzend hoofd, zwarte gaten in je geheugen en een voicemail van je baas met de mysterieuze woorden: “Kunnen we even praten over gisteravond?”

Onlangs kwamen we een situatie tegen waarbij de voorpret tijdens van een borrel begon met het delen van feestelijke outfits in een groepsapp. Een mannelijke collega grapte hoe een Tiroler pakje zou staan bij een collega met een maatje meer. Het werd gedoogd en weggelachen als grap. De vrouwelijke collega in kwestie besloot daarom het feest te skippen. We hoorden ook over een collega die tijdens een eindejaarsfeest, na vier Glühwein, zijn kans greep om zijn gevoelens te bekennen aan een naaste collega. En over een baas die geen ‘nee’ accepteerde bij het uitdelen van Salmari-shots, onder het mom van gezelligheid.

Maar het is nu 2025. De feestjes op de rand van fatsoen, waar collega’s zich probleemloos de carrière-afgrond in dansen, zijn passé. De nieuwe vraag: wat past bij een moderne, veilige en inclusieve werkplek, waarbij het jaar wél wordt gevierd met het team, maar zonder excessen? Het antwoord is verrassend simpel: een bewust gecreëerd moment van verbinding.

Waarom de ouderwetse borrel ontspoort

Alcohol tikt de remmen eruit. Wat bedoeld is als een onschuldig praatje, glijdt moeiteloos af naar een misplaatste grap. Dat spontane dansje met de collega van Finance wordt ineens ongemakkelijk. En een goedbedoeld compliment richting een leidinggevende kan, drie drankjes later, zomaar richting HR worden doorverwezen. En dat is nog de milde versie.

Nieuwe regels verplichten bedrijven om actief een veilige werksfeer te creëren, óók buiten werktijd. Wat er op de skitrip gebeurt, kan niet meer onder de noemer van een ‘vrolijke werkvakantie’ de boeken in. Tel daarbij op dat dronken personeel schade kan veroorzaken, grenzen kan overschrijden of zichzelf in gevaar kan brengen, en de conclusie is duidelijk: wat vroeger werd weggewuifd als kersthumor, kan niet meer in de werkrelatie.

Hoe het wél kan: de kerstborrel van 2025

1. Focus op verbinding, niet op drank

Steeds meer bedrijven kiezen voor borrels waar ervaringen centraal staan: creatieve workshops, speelse mini-games, winterse lunches, karaoke-zonder-rampen of een laagdrempelige teamactiviteit waarbij je niet hoeft te roepen: “maar ik had gewoon te veel gedronken!”. Resultaat: wél plezier, géén drama.

2. Maak het inclusief: iedereen hoort erbij

Niet iedereen drinkt en niet iedereen wíl drinken. Dat is anno 2025 eindelijk geen vreemd statement meer. Mocktails, alcoholvrije bubbels en feestelijke zero-proof drankjes horen erbij en zeggen: “we zien je”, in plaats van: “je mist iets”.

3. Wees helder over grenzen

Geen roman, geen reprimande, maar gewoon een duidelijk, volwassen memo op de uitnodiging vooraf: de werkregels gelden ook op de feestlocatie. Ook tijdens het feest hou je dit in de gaten.

Een “sobere host” die oplet is geen betutteling, maar professioneel leiderschap. En een eindtijd voorkomt dat de avond uitwaaiert naar een after-party.

4. Regel het slim

Een borrel met happen gelijk na het werk. Skip het kerstdiner. Zo eindigt het feest op een moment dat het nog voor iedereen gezellig is.Thuiskommogelijkheden die niet afhankelijk zijn van wie nog kan fietsen. Het zijn de kleine dingen die een groot verschil maken.

Wat betekent dit voor jou, als baas, HR-manager of collega?

Leidinggevenden

Denk na over de toon die je wil zetten “welke sfeer willen we creëren?”. Dit is een ultiem moment om jouw waardering uit te spreken naar jouw medewerkers. Het jaar is bijna afgelopen en je kan terugkijken op wat er allemaal is bereikt het afgelopen jaar. Laat zien dat je blij bent met het team. Blijf zelf sober, zodat je helder de situatie kan bekijken en subtiel in kan grijpen als het toch nodig is. Je voorkomt misstanden, schade en vooral: gedoe.

Werknemers

Iedereen is welkom en hoort erbij. Iedereen heeft bijgedragen aan het succes van afgelopen jaar. Dat vieren we met z’n allen.

Conclusie: gooi die champagnetoren omver

De borrel anno 2025 vraagt om volwassenheid. Minder alcohol, meer aandacht. Minder losbandigheid, meer saamhorigheid. Een borrel die niet eindigt met een kater, maar met het gevoel: ”We gaan er een mooi nieuw jaar van maken met deze leuke club mensen.”