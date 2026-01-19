De modewereld neemt afscheid van Valentino Garavani; vrijdag de uitvaart in Rome

Valentino Garavani is vandaag vredig overleden in zijn woning in Rome, omringd door zijn dierbaren. De aankondiging is gedaan via een verklaring van de Fondazione Valentino Garavani en Giancarlo Giammetti.

De opbaring vindt plaats bij Pm23, aan Piazza Mignanelli 23 in Rome, op woensdag 21 en donderdag 22 januari, van 11:00 tot 18:00 uur.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 23 januari om 11:00 uur in de basiliek van Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, aan Piazza della Repubblica 8 in Rome.

De ontwerper, geboren in Voghera op 11 mei 1932, verhuist na zijn studie in Milaan in 1949 naar Parijs. Daar studeert hij aan de École des Beaux-Arts en de Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Kort daarna volgt een stage bij Jean Dessés. In 1960 ontmoet hij in de Via Veneto de 22-jarige architectuurstudent Giancarlo Giammetti. Hieruit ontstaat een levenslang partnerschap. In 1962 volgt het debuut van het merk in Florence.

Valentino, opgericht in 1960 in Rome door Valentino Garavani, is vandaag de dag nog steeds een van de meest erkende Italiaanse luxe modehuizen. Een label met een rijke erfenis, een high-end luxepositionering in haute couture en een portfolio van prêt-à-porter kleding, lederwaren en accessoires voor een trouwe klantenkring en beroemdheden.

Een van zijn bekendste uitspraken is: “I know what women want. They want to be beautiful”

Recentelijk blikte Valentino Garavani op het Instagram-account 'Realmrvalentino' terug op de iconische momenten van het modehuis. De laatst gepubliceerde foto toont hem op de catwalk in Parijs in 1991, hand in hand met Yasmeen Ghauri. Een andere foto toont Pat Cleveland in een roze chiffonjurk uit de herfst-wintercollectie van 1974. Er zijn 50 jaar verstreken; het merk is overgegaan van hand tot hand en van ontwerper op ontwerper. Wat zeker is, is dat de vrouw centraal stond in zijn gedachten bij het ontwerpen van zijn collecties, evenals zijn wens om haar mooi te maken. Zoals hij zei in de documentaire 'Valentino: The Last Emperor': “I know what women want. They want to be beautiful”

