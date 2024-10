De Sneaker Pump: Jan Jansen ontwerpt op intuïtie

Jan Jansen ontwerpt op intuïtie en gevoel; zo wordt snel duidelijk in het gesprek tussen FashionUnited en de iconische Nederlandse schoenenontwerper. In zijn nieuwste ontwerp, de Sneaker Pump, wekt Jansen zijn kenmerkende stijl op in een combinatie van vakmanschap en innovatie. Met de schoen wordt de elegantie van een klassieke pump en het stoere van de sneaker samengebracht. FashionUnited kreeg de gelegenheid om Jansen te spreken over de Sneaker Pump, zijn reis tot schoenmaker en zijn eigenzinnige visie op ontwerp.

Een hybride design: de Sneaker Pump

Jansen’s creatieve proces is puur intuïtief en niet gedreven door commerciële trends. Zoals hij zelf zegt: “Ik heb nog nooit van mijn leven een marketingrapport gelezen. Ik heb zuiver alleen maar op intuïtie gewerkt.” Zijn creatieve aard is in alles te merken, ook in zijn fraai gedecoreerde appartement waar hij FashionUnited ontvangt. Te midden van het inspirerende decor staat op tafel de Sneaker Pump, Jansen’s ontwerp voor zijn nieuwe Art Collectie in samenwerking met Hooijer Footwear Group.

Jansen beschrijft de Sneaker Pump als een symbool van zijn verlangen om altijd “iets anders te doen dan anders,” en noemt het ontwerp “een combi van sportief en luxe.” Het ontwerp combineert een sneaker achterstuk met de stijl van een klassieke jaren 50 pump aan de voorkant. Jansen ziet het dan ook als een andere aanpak en benadrukt dat het een vernieuwende toevoeging is aan zijn collectie: “Van al die vierduizend schoenen die ik gemaakt heb, heb ik zoiets nog nooit gedaan. Dit is helemaal nieuw.”

De Sneaker Pump - door Jan Jansen Credits: Hooijer Footwear Group

De Sneaker Pump - Jan Jansen Credits: Hooijer Footwear Group

Vakmanschap en de rol van kleur: “Als sneeuw bruin zou zijn zou er niemand gaan skiën”

De productie van de Sneaker Pump vindt plaats in Italië en Portugal, landen waar nog mensen werken die traditionele technieken beheersen. “Dit zijn mensen die de techniek beheersen als ouderwetse vakmensen. Die zijn er gewoon niet zo veel meer”. Voor Jansen, wiens vaders in de schoenenfabriek Nimco werkte, is vakmanschap van essentie. In zijn tienerjaren al besloot hij ontwerper te worden, en na zijn militaire diensttijd kreeg hij een stageplaats in een damesschoen fabriek, waarna hij in Rome leerde om schoenen te maken. “Ik heb schoenen leren maken met de hand, als ambachtsman, daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor”. Op zijn 21ste opende hij een atelier in hartje Amsterdam. Jansen droomde altijd om schoenen te ontwerpen voor vrouwen, wat nog steeds zijn werk beïnvloed. Zijn vrouw Tonny blijft een constante inspiratie voor hem. “ Zij is altijd mijn muze geweest,” vertelt hij.

Jan Jansen & Tonny Jansen Credits: Guillaume Ehrenfeldt

Kleur speelt ook een sleutelrol in Jansen’s werk en beïnvloedt volgens hem hoe een ontwerp wordt ervaren. Jansen benadrukt dat Tonny sterk betrokken is bij het samenstellen van de kleuren van de collecties. Hij speelt graag met contrasten en het concept van “less is more”, maar tegelijkertijd vindt hij dat “too much is not enough” soms net zo goed kan werken. “Stel je voor dat sneeuw bruin zou zijn, dan zou er niemand gaan skiën. Kleur speelt een hele grote rol op hoe men de wereld ervaart.”

De Sneaker Pump - Jan Jansen Credits: Hooijer Footwear Group

De vrijheid van creativiteit

In samenwerking met Hooijer Footwear Group ervaart Jansen een creatieve vrijheid: “Het is voor mij een luxe dat ik dat niet meer zelf hoef te doen,” zegt hij over de praktische beslissingen die hij nu uit handen kan geven. Hij beschouwt deze samenwerking als een “lotje uit de loterij,” waarin hij zich kan focussen op het creatieve proces zonder beperkingen.

Met de Sneaker Pump als nieuw hoogtepunt in zijn collectie blijft Jan Jansen trouw aan zijn filosofie: unieke, ambachtelijke schoenen ontwerpen die trends overstijgen en de tand des tijds doorstaan. Zijn werk herinnert de industrie eraan dat echte innovatie voortkomt uit authenticiteit en een respect voor vakmanschap.

Jansen’s intuïtieve benadering, waarin hij geen commercieel blik heeft, stelt hem in staat om te creëren zonder concessies. De samenwerking met Hooijer Footwear Group, de exclusieve verdeler van Jan Jansen schoenen, versterkt deze vrijheid. “Het fijne is dat met Hooijer, dat ik die financiële dingen zoals leerkopen en minimumaantallen bestellen, allemaal niet heb. Ik doe mijn ogen dicht en zie de schoenen voor me, en heb volop creatieve vrijheid. "De Sneaker Pump lijkt nergens op, ik vind het prachtig.”

De exclusieve Sneaker Pump is verkrijgbaar is via de website van Jan Jansen. Dit unieke ontwerp maakt deel uit van de ‘Jan Jansen Art’ collectie, ontworpen door Jan Jansen zelf en geproduceerd in een beperkte oplage. De Sneaker Pump is daarmee een Limited Edition.

