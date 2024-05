De Stijl van Herenmode in 2024: Een Diepgaand Gesprek met de Hoofdontwerper van No Excess, Janneke van Til

In de ingewikkelde wereld van herenmode, waar trends snel komen en gaan, blijft één ding altijd hetzelfde: stijl. Maar wat betekent stijl eigenlijk in 2024? Janneke van Til, de hoofdontwerper bij No Excess, werpt een verhelderende blik op deze vraag en deelt enkele inzichten over hoe mannenmode zich ontwikkelt.

"Stijl gaat hand in hand met comfort," begint Van Til. "Het draait om kleding die er niet alleen goed uitziet, maar ook comfortabel aanvoelt." In een tijd waarin comfort hoog op de prioriteitenlijst staat, biedt No Excess collecties aan met silhouetten met voldoende bewegingsvrijheid, dankzij zorgvuldig gekozen materialen en een relaxte pasvorm.

Credits: No Excess

Wat zijn nu eigenlijk de trends die het hart van de mannenmode in 2024 sneller doen kloppen? Van Til neemt ons mee op een ontdekkingstocht door de mix van natuurlijke en synthetische stoffen. "We zien aan de ene kant een natuurlijke invloed, zoals linnen materiaal en aardse tinten," zegt ze. "tegelijkertijd worden technische materialen zoals de 'travel' stoffen belangrijker. Onze nieuwste creatie, ontwikkeld samen met oud Olympisch Atleet en onze Brand Ambassadeur Gregory Sedoc, belichaamt deze dualiteit perfect. Het combineert het beste van beide werelden - comfort, kreukvrijheid en stijl - in één item."

Herenmode gaat verder dan alleen stoffen en snitten; het is een verhaal van emotie en expressie. "Quiet luxury is een belangrijk thema. Denk aan subtiele kleuren, aanrakende texturen en de fijnste stoffen. Onze collectie omarmt deze filosofie met gebreide polo's in zachte viscose blends en chenille, die een gevoel van tijdloosheid uitstralen."

Credits: No Excess

Hoe kunnen mannen in deze wervelwind van trends en invloeden hun eigen stijl vinden en behouden? "Bij No Excess geloven we in de kracht van individualiteit. We moedigen mannen aan om te spelen met trends en om hun eigen draai eraan te geven. Mix en match rustige basics met gedurfde eyecatchers, en voel je er vooral comfortabel bij.” Antwoord Van Til.

Daarnaast hebben we nog een leuk nieuwtje: No Excess staat in juni op de Pitti Uomo in Florence.

Met trots blijft No Excess trouw aan zijn Nederlandse roots, terwijl het voortdurend de grenzen van herenmode verlegt. In een wereld vol trends is één ding zeker: bij No Excess draait het altijd om meer dan alleen kleding; het gaat om je comfortabel voelen op ieder moment van de dag.