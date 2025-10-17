De stille kracht: Hoe Véronique Nichanian bijna vier decennia de herenmode van Hermès vormgaf

In een branche die zichzelf continu vernieuwt, is Véronique Nichanian decennialang een baken van rust. Als artistiek directrice van de herenmode bij Hermès geeft ze bijna veertig jaar lang vorm aan de collecties van het Franse luxehuis. Ze is een constante factor in een modewereld die om haar heen steeds sneller verandert. Nu stopt ze ermee.

Haar afscheidsaankondiging aan het einde van een seizoen vol opschudding lijkt misschien toeval, maar heeft een symbolische lading. Het lente-zomerseizoen 2026 markeert met 15 designerdebuuts een duidelijke generatiewisseling en eindigt met de stille aftocht van Nichanian. Een relatief ingetogen vertrek te midden van luidruchtige vernieuwingen, wat de standvastigheid van haar decennialange werk extra benadrukt.

Echte ‘stille’ luxe

In haar 37 jaar bij Hermès creëert Nichanian een vormentaal die juist door haar continuïteit relevant blijft. Haar mode is nooit een doel op zich, nooit louter spektakel, maar een precieze, ingetogen dialoog met het dagelijks leven en de mannen voor wie ze een garderobe samenstelt. ‘Quiet Luxury’ was enkele seizoenen geleden misschien een modeterm, maar Nichanians Hermès is daarvan de levende belichaming. Niet op een performatieve manier om te scoren op sociale media, maar door een subtiel begrip van wat ze voor het merk creëert.

Hermès FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hermès blijft decennialang trouw aan deze houding. Dit blijkt niet alleen uit de culturele, maar ook uit de economische veerkracht van het huis. Terwijl veel luxemerken lijden onder de huidige marktomstandigheden, doorstaat Hermès de trend. In de eerste helft van 2025 noteert de kernactiviteit van het concern, lederwaren en zadelmakerij, een omzetplus van 11,3 procent tot 3,58 miljard euro. De omzet uit kleding en accessoires stijgt met 4,3 procent tot 2,25 miljard euro.

Dit is het bewijs dat stille vastberadenheid en een duidelijke focus op kwaliteit standhouden in een snelle markt. De signatuur van Nichanian is een integraal onderdeel van dit succes. Niet als enige drijvende kracht, maar als een stabiele, betrouwbare hartslag binnen een merk dat zich consequent verzet tegen kortstondige trends.

Haar ontwerpen evolueren omdat het leven verandert, niet omdat de markt erom vraagt. Dit vermogen om de tijd te vertragen of te trotseren, is misschien wel haar en Hermès’ grootste luxe.

Een tijdperk van creatieve vrijheid

Aan het begin van haar carrière staat Nichanian op de drempel van een verandering in de modewereld. Wanneer ze in 1976 haar studie aan de École de la Chambre Syndicale begint, is de Parijse modescene net gestart met het doorbreken van traditionele ideeën over vrouwelijkheid in kleding. Yves Saint Laurent lanceerde in 1966 als eerste couturier een prêt-à-porter-lijn onder eigen naam. De legendarische ‘Battle of Versailles’ in 1971 benadrukte het groeiende belang van moderne, sportief geïnspireerde kleding. Toch domineren de grote Franse huizen als Givenchy en Dior nog steeds met hun ideaal van verheven elegantie, dat ook de opleiding aan de school vormgeeft.

Na haar afstuderen aan de École de la Chambre Syndicale stapt Nichanian over naar de herenmode en werkt ze voor de Italiaanse ontwerper Nino Cerruti. Daar ontdekt ze haar passie voor de structurele helderheid van mannenmode en ontwikkelt ze een diepgaand begrip van stoffen en afwerking. In de studio's in Milaan en Parijs doet ze waardevolle ervaring op en verfijnt ze haar oog voor elegante nonchalance. Uiteindelijk wordt ze in 1987 benaderd door Jean-Louis Dumas, de toenmalige CEO en artistiek directeur van Hermès. In een gesprek dat vandaag de dag ondenkbaar is, zou hij haar “volledige creatieve vrijheid” hebben beloofd – een aanbod dat ze accepteert en dat Hermès tot op de dag van vandaag nakomt.

Hermès FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Onder haar leiding blijft het merk standvastig in een tijdperk van versnelling, waarin velen struikelen over pre-fall-, resort- en capsulecollecties. Hermès houdt vast aan twee collecties per jaar en ziet af van tussentijdse formats en overhaaste reacties. In plaats daarvan staat ambachtelijke excellentie centraal. Nichanian jaagt geen trends na, maar bouwt haar ontwerpen op luxueuze stoffen en een verfijnde kleurencompositie. Deze principes zijn consequent doorgevoerd in kleding, schoenen, accessoires en horloges.

Standvastig, maar altijd in beweging

Toch verandert de mode in de bijna vier decennia dat Nichanian Hermès leidt, en haar kleding weerspiegelt deze transformatie. Niet met grote statements over gender en het vervagen ervan, maar in subtiele details. Wanneer de tijd erom vraagt, integreert ze stoffen die voorheen als vrouwelijk werden beschouwd, zoals transparantie, zijde en soepele draperieën. Een discrete herschrijving van codes die nooit gericht is op provocatie, maar op evolutie.

Hermès SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hermès SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Op een vergelijkbare manier past ze tijdens de lockdowns door Covid-19 de silhouetten aan naar een lossere, meer ongedwongen stijl die zowel bij het merk als bij de klanten past.

In juli 2020 is Hermès een van de eerste merken die terugkeert op de digitale catwalk. Weliswaar zonder publiek, met een aanzienlijk kleiner aantal looks (slechts 18 in plaats van de gebruikelijke circa 40) en een ontspannen stijl die tot dan toe nauwelijks werd geassocieerd met de op de ruitersport geïnspireerde collectie.

Hermès SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Haar ware kracht wordt misschien wel het duidelijkst zichtbaar in de periode na Covid, wanneer merken proberen het vertrouwen terug te winnen en hun koers en klanten opnieuw te definiëren. Nichanian verheft nooit haar metaforische stem, maar blijft gefocust op de kern van het merk: ambachtelijke perfectie.

Hermès FW23 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoewel de lente-zomercollectie 2026 niet de laatste collectie is die Véronique Nichanian presenteert – die eer is voorbehouden aan de komende herfst-wintercollectie 2026 – kan deze al worden gezien als een schitterend afscheid. Een collectie die nogmaals alles benadrukt waar Nichanian en haar tijd bij Hermès het meest om herinnerd zullen worden: stille elegantie, meesterlijk vakmanschap en de tijdloze verbinding tussen traditie en moderne luxe.

De lente-zomercollectie 2026 kenmerkt zich door zachte, monochrome bruintinten, afgewisseld met subtiele groene accenten, gecombineerd met soepele, ademende stoffen en precieze tailoring. Bijzonder indrukwekkend is opnieuw de innovatieve verwerking van leer, dat door open stiksels ademend is gemaakt voor het warme seizoen.

Hermès SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hermès SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Uiteindelijk blijft Nichanian, net als het huis Hermès waaraan ze haar professionele leven heeft gewijd, een ingetogen maar invloedrijke kracht. Haar aanwezigheid is altijd een van de stilletjes, maar technisch een van de meest indrukwekkende in de modewereld. Ze plaatst nooit zichzelf in de schijnwerpers, maar laat haar ontwerpen spreken: ingetogen, precies en compromisloos. Daarin is haar onmiskenbare signatuur zichtbaar: een nuchtere stijl, diepgaande materiaalkennis en een feilloos gevoel voor tijdloosheid.

Nichanian heeft niet alleen mode ontworpen, maar belichaamt een houding: een stille, standvastige elegantie die trends overstijgt. In een branche die constant in beweging is, zal ze hopelijk herinnerd worden als een baken van rust.