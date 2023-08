Decathlon: Hoofd Duitsland André Weinert neemt leiding Centraal-Europa op zich

André Weinert, die eerder CEO was van Decathlon in Duitsland, neemt nu de leiding op zich voor Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa.

Met onmiddellijke ingang wordt Weinert daarmee verantwoordelijk voor 17 markten van de Franse sportartikelenretailer, zo maakte Decathlon woensdag bekend. Wie hem opvolgt voor de Duitse markt wordt "in de komende weken" bekendgemaakt.

"Ik ben erg blij met het in mij gestelde vertrouwen en kijk uit naar de nieuwe taak", aldus Weinert. "Gezien de complexiteit en verschillen van de markten van bijvoorbeeld Polen, Roemenië, Turkije of Israël staan mij spannende uitdagingen te wachten."

Weinert werkt sinds 2003 bij het bedrijf en heeft verschillende functies bekleed als filiaal- en regiomanager in Duitsland. Hij was ook verantwoordelijk voor het zwemsportassortiment als productmanager in Frankrijk. In 2017 keerde hij terug naar Duitsland, waar hij de rol van commercieel directeur op zich nam. De afgelopen vier jaar leidde hij het bedrijf in Duitsland als CEO.

Ontwikkeling in Duitsland

"André en zijn team hebben Decathlon in Duitsland in een stroomversnelling gebracht", zegt Steve Dykes, Chief Retail & Countries Officer bij Decathlon. "De digitale activiteiten werden enorm uitgebreid en het locatieportfolio werd niet alleen uitgebreid maar ook geoptimaliseerd. Vandaag de dag is Decathlon een van de grootste retailers in sportartikelen in Duitsland.

Tijdens zijn periode aan het roer van Decathlon Duitsland leidde Weinert het bedrijf door de pandemie. De bruto-omzet was in 2022 70 procent hoger dan in 2018 en steeg van 622 miljoen naar 1,06 miljard euro.

Het opende ook 36 nieuwe locaties in Duitsland en sloot 14 winkels omdat ze qua locatie, vloeroppervlak en assortiment niet meer in het portfolio pasten van het bedrijf in Duitsland.