Decathlon Nederland benoemt nieuwe Circular Lead

Decathlon Nederland heeft een nieuwe Circular Lead. Laurens Nolet zal deze rol vervullen en krijgt de verantwoordelijkheid om de circulaire missie en strategie van Decathlon Nederland verder vorm te geven, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Nolet krijgt de taak om het aandeel en verkoop van tweedehands producten te vergroten en de bestaande circulaire diensten verder te ontwikkelen en op te schalen, zo is te lezen. De nieuwe Circular Lead heeft heel wat ervaring in het circulair ondernemen. Zo zat hij zes jaar op de stoel als Chief Operating Officer bij Roetz-Bikes, waarbij het bedrijf onder zijn leiding bouwde aan een winstgevend businessmodel rond de remanufacturing en refurbishment van deelfietsen van onder andere de Nederlandse OV-fietsen en de Belgische Bluebike. Nolet werkte ook acht jaar als consultant bij Deloitte. “Bij Decathlon zal Nolet zijn commerciële en operationele ervaring inzetten om de circulaire transitie die het bedrijf beoogt, te versnellen.”

“De circulaire transitie is een van de belangrijkste uitdagingen in onze tijd”, deelt Nolet. “Mijn drijfveer is om bedrijven te helpen verduurzamen op een manier die positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Alleen dan zal impact blijvend en schaalbaar zijn. Bij Decathlon kan ik die ambitie waarmaken: we maken sport niet alleen toegankelijker, maar ook duurzamer voor toekomstige generaties.”