Deckers Brands: Voormalig Mammut CCO wordt directeur Europa

Felix Münnich neemt de leiding over de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bij Deckers Brands. Münnich is verantwoordelijk voor de taken van senior vicepresident en algemeen directeur EMEA bij de Amerikaanse schoenen- en kledingaanbieder, kondigde de manager dinsdag aan op LinkedIn. Voordat hij deze rol bij het moederbedrijf van merken zoals Hoka en UGG op zich nam, was hij werkzaam voor de Zwitserse sportmodemerk Mammut.

“Dit is een van de zeldzame kansen om de toekomst van een aantal van de meest dynamische merken in onze branche – Hoka en UGG – mede vorm te geven, en dit met teams vol energie, ambitie, creativiteit en een samenwerkingsgerichte instelling”, aldus Münnich. “Ik ben zeer dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en ik kijk ernaar uit om samen te werken met zulke getalenteerde collega's in EMEA en over de hele wereld.”

Nieuwe directeur Europa komt van Mammut

Bij Mammut was hij sinds eind 2022 werkzaam als Chief Commercial Officer, maar verliet het bedrijf in mei “om persoonlijke redenen”, deelde Mammut mee. Jérémie Blondel nam de leiding over de commerciële activiteiten en handels partnerschappen over.

Voordat Münnich bij Mammut werkte, was hij actief bij de Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike. Daar bekleedde hij twaalf jaar lang verschillende functies, meest recent als vicepresident en algemeen directeur Inline Stores voor EMEA in Amsterdam. Voor zijn nieuwe functie keert hij nu vanuit Zürich terug naar de Nederlandse hoofdstad.