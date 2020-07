Derde nieuwe CEO voor FNG in drie maanden tijd - ook nieuwe directieraad aangesteld

FNG NV heeft opnieuw een nieuwe CEO aangesteld. Het is de derde CEO-wissel in drie maanden tijd. Na het vertrek van Dieter Penninckx werd in mei het stokje overgedragen aan Manu Bracke, gevolgd door Yves Pollé. Nu stelt het bedrijf Paul Lembrechts aan als interim CEO.

“Met de aanstelling van Paul Lambrechts als interim CEO wordt verder gewerkt aan de redding en het herstel van de groep,” zo is te lezen in het bericht dat door FNG op zaterdagochtend is uitgestuurd. “De volledige directieraad wordt daarmee vervangen. De uitgebreide ervaring van Paul Lembrechts in diverse sectoren zal de nodige ondersteuning geven aan het management om de groep door deze overgangsperiode te leiden.

De samenstelling van de raden van bestuur van de groepsvennootschappen worden in de komende dagen ook aangepast, zo stelt het persbericht. Richard Turk is op het moment management director van FNG Nederland en Nathasja van Bael is CFO van de groep.

Eerder deze week deden de vakbonden een verzoek aan de ondernemingsrechtbank. De bonden wilden dat bewindvoerders werden aangesteld bij FNG zodat er ‘integere mensen’ aan de top van het bedrijf komen te staan. Ook deelden de bonden geen vertrouwen te hebben in Yves Pollé aangezien hij geen ervaring heeft met de modesector.

Beeld: Brantano