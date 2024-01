Derek Lam nieuwe creatief directeur van Câllas

Ontwerper Derek Lam gaat aan de slag voor Italiaans merk Câllas. De eerste collectie van zijn hand wordt al gepresenteerd aankomende februari, tijdens New York Fashion Week. Het nieuws wordt gemeld door onder andere WWD en FashionNetwork.

Lam is geen vreemde van het merk Câllas. Het merk is namelijk opgericht door Han-Hendrik Schlottmann, de man van Lam, en Marco Panzeri. Het merk richt zich op luxe damesmode met een moderne stijl.

"Met Câllas wil ik kleding creëren voor veeleisende vrouwen die mode van duurzame kwaliteit die op verantwoorde wijze is geproduceerd waarderen. Mijn onmiddellijke doel is om een duidelijke en herkenbare merkidentiteit neer te zetten, waarbij ik me richt op onderscheidende silhouetten in alle categorieën met de Câllas' ethos van verantwoord gemaakte luxe mode”, aldus Lam tegen FashionNetwork.