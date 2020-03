Diane von Furstenberg is nu officieel ridder van Légion d’Honneur

Diane von Furstenberg is officieel geridderd in Frankrijk. De ontwerper ontving vrijdagavond de Légion d’Honneur, de hoogste civiele onderscheiding in het land, voor haar bijzondere bijdrage aan de Franse maatschappij. Dat meldt een persbericht van pr-bureau MCDM, dat Diane von Furstenberg vertegenwoordigt. De onderscheiding werd uitgereikt door de directeur van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, namens het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

Diane von Furstenberg krijgt de onderscheiding enerzijds voor haar prestaties als vrouwelijke ondernemer. Haar gelijknamige merk is wereldwijd actief en sinds 1974 heeft Von Furstenberg circa vijftien miljoen van haar iconische wikkeljurken verkocht. Von Furstenberg zelf werd in 2015 benoemd tot een van TIME Magazine’s 100 Most Influential People en in 2019 opgenomen in de Amerikaanse National Women’s Hall of Fame. In 2010 richtte ze de DVF Awards op, die elk jaar worden uitgereikt aan een vrouwelijke ondernemer.

Daarnaast erkent de onderscheiding de rol van Von Furstenberg in het onderhouden van goede relaties tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. Von Furstenberg, van oorsprong Belgische, woonde gedurende haar carrière lange periodes in Frankrijk en de VS. Ze ondersteunde de oprichting van het Vrijheidsbeeldmuseum en stond tussen 2006 en 2019 aan het hoofd van het Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Andere leden van het Franse Légion d’Honneur zijn onder meer Alber Elbaz, Karl Lagerfeld, Anna Wintour en Ralph Lauren.