Dior hengelt Montblanc CEO binnen

Nicolas Baretzki krijgt een nieuwe functie: Hij wordt als adjunct-directeur verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten bij het Franse modehuis Dior.

Baretzki begint op 2 april in zijn nieuwe functie, meldt het vakblad WWD, dat een verklaring van Dior heeft ontvangen. Hij zal rechtstreeks rapporteren aan Managing Director Charles Delapalme.

De voormalige CEO van Richemont-dochter Montblanc wordt verantwoordelijk voor de wholesale en retail, de Dior Academy en de hotelsector bij het merk, dat deel uitmaakt van de Franse luxegroep LVMH. Samen met Olivier Bialobos, Deputy Managing Director voor Global Communications and Image, zal hij ook verantwoordelijk zijn voor de strategieën van de digitale en omnichannel segmenten en voor klantontwikkeling.

Na 30 jaar bij Richemont: Nicolas Baretzki treedt in dienst bij LVMH

Baretzki werkte ruim tien jaar voor de Duitse aanbieder van luxe pennen en accessoires, zo is af te leiden van zijn LinkedIn-pagina. Eerst zat hij op de stoel als uitvoerende vicevoorzitter Sales en sinds april 2017 vervulde hij de CEO-functie. Hij bekleedde meer dan 30 jaar verschillende functies bij het moederbedrijf Compagnie Financière Richemont SA, dat ook eigenaar is van modehuizen als Chloé, AZ Factory en Alaïa. In 1994 kreeg hij zijn eerste functie bij de Zwitserse luxegroep als marketingdirecteur van juwelenleverancier Cartier. Later verhuisde hij binnen de groep naar horlogemaker Jaeger-LeCoultre voordat hij in 2013 bij Montblanc aan de slag ging.

Dior heeft de benoeming nog niet bevestigd aan FashionUnited.