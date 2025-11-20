Directeur damesaccessoires Louis Vuitton vertrekt

Johnny Coca, modedirecteur dameslederwaren, sieraden, zonnebrillen en accessoires bij Louis Vuitton, en het Franse modehuis beëindigen de samenwerking.

Het vertrek van de ontwerper bij het modehuis, onderdeel van het Franse luxeconcern LVMH, volgt na vijfenhalf jaar. Louis Vuitton bevestigt dit aan vakblad WWD. De overstap in mei 2020 volgde op een periode van bijna vijf jaar als creatief directeur bij de Britse lederwarenspecialist Mulberry.

De benoeming bij Louis Vuitton markeerde een terugkeer naar de LVMH Group, na een eerdere periode als hoofdontwerper lederwaren, schoenen en accessoires onder creatief directrice Phoebe Philo tussen 2010 en medio 2015. Ook Louis Vuitton is bekend terrein. De start van zijn carrière, van 1996 tot 2000, vond plaats als ontwerper van lederwaren bij het modehuis.

De volgende stap voor Coca is vooralsnog onbekend.