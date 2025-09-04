Directeur Patrick Zahn verlaat Kik na achttien jaar

Kik moet verder zonder directeur Patrick Zahn. Patrick Zahn heeft besloten zijn contract als directeur niet te verlengen, meldde Kik Textilien und Non-Food GmbH donderdag. De vertrekkende directeur verlaat het bedrijf na achttien jaar op eigen verzoek. Zijn laatste werkdag bij de textieldiscounter is 4 september.

‘We bedanken Patrick Zahn nadrukkelijk voor zijn jarenlange inzet, zijn visie en zijn diepe verbondenheid met ons bedrijf’, aldus Christian Haub, voorzitter van de Tengelmann Twenty-One KG. ‘Hij heeft de afgelopen achttien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van Kik tot een van de grootste textielretailers in Europa. De medewerkers van Kik zullen hem missen.’

Met het vertrek van Zahn verliest Kik in korte tijd een nieuwe leidinggevende. In juli maakte de textieldiscounter al bekend dat COO Dirk Ankenbrand het bedrijf ‘om persoonlijke redenen’ had verlaten. Toen werd gemeld dat Zahn de taken van Ankenbrand zou overnemen. Als COO was Ankenbrand verantwoordelijk voor assortimentsmanagement, inkoop, logistiek, supply chain en marketing/CRM.

Wie de opvolger van Zahn wordt, zal te zijner tijd bekend worden gemaakt, aldus Kik. Tot die tijd bestaat de directie zonder Zahn uit Christian Kümmel, die sinds 1 augustus als Chief Financial Officer actief is, en Agnieszka Jaworska, die op 1 november toetreedt tot de directie. Zij zal in deze functie verantwoordelijk zijn voor inkoop, assortimentsvorming en bevoorrading.

Vertrek na achttien jaar

Zahn werkte achttien jaar voor het bedrijf. Hij begon bij Kik als Business Unit Manager Foreign Countries, waarna hij Managing Director Sales en uiteindelijk in 2016 CEO werd. In zijn tijd als directeur en in de eerdere functies heeft hij de ontwikkeling van het bedrijf beïnvloed, belangrijke stappen gezet voor de toekomst en altijd bijzondere aandacht besteed aan de mensen in het bedrijf, aldus het persbericht.

Onder zijn leiding werd de internationale expansie voortgezet, een succesvol CRM-systeem geïntroduceerd, nieuwe winkelconcepten geïmplementeerd en werden meerdere sourcing offices geopend. Hij loodste het bedrijf ook succesvol door de coronacrisis en bouwde een professionele duurzaamheidsafdeling op.

‘Deze beslissing valt me niet licht, omdat het bedrijf en de mensen me na aan het hart liggen’, aldus de vertrekkende CEO. ‘Tegelijkertijd vind ik de tijd na achttien intensieve jaren rijp om me te wijden aan nieuwe taken en uitdagingen.’