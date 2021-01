Directeur Thuiswinkel.org Wijnand Jongen stopt

Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, legt aan het einde van 2021 zijn functie als directeur neer. Dit maakt de belangenvereniging bekend in een persbericht.

“Na meer dan twintig jaar bij Thuiswinkel.org vindt hij het tijd voor nieuwe kansen voor de vereniging en voor zichzelf. Het doel is om voor de zomer een nieuwe directeur te verwelkomen,” aldus het bericht.

Jongen stond al sinds de oprichting van Thuiswinkel.org in 2000 aan het hoofd van de vereniging. Intussen heeft de organisatie meer dan 2.000 leden en partners. Thuiswinkel.org vertegenwoordigd naar eigen zeggen zo’n 70 procent van de e-commerce sector. Jongen wil zijn rol bij Ecommerce Europa als president nog wel blijven vervullen. “De rest ligt nog open. Ik wil graag bij de sector betrokken blijven, mogelijk in een coachende, adviserende en/of toezichthoudende rol. Ik zou ook graag iets willen betekenen op het snijvlak van onderwijs en digital commerce en mogelijk nog een boek schrijven over retail in het post-coronatijdperk”, geeft Wijnand Jongen aan.