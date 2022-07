Dirk Heper is de nieuwe algemeen directeur van Pierre Cardin

Dirk Heper volgt Karl-Friedrich Schielmann op als algemeen directeur van Pierre Cardin, zo meldt moederbedrijf Ahlers P.C. GmbH in een persbericht. Schielmann verliet eind mei het bedrijf.

Heper heeft ruime ervaring in de retailsector. Zo werkte hij onder andere bij Olymp Bezner KG. Hij was eveneens van 2002 tot en met 2004 de algemeen directeur van Ahlers P.C. Gmbh.

"We zijn blij dat we Dirk Heper hebben binnengehaald als een bewezen expert en insider in de sector die voldoende expertise heeft om Pierre Cardin's heroriëntatie naar een totaal-look met Frans erfgoed te ondersteunen " legt Dr. Stella A. Ahlers, CEO van Ahlers AG uit.