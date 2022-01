Dirk Reynders stapt op als directeur van modeschool AMFI

Dirk Reynders, de directeur van modeschool AMFI, stapt op, zo melden diverse media. De aankondiging komt ongeveer een half jaar nadat uit een onderzoek bleek dat er een onveilige cultuur heerste op de school. Eerder eisten studenten al het vertrek van Reynders.

Reynders heeft zijn vertrek aangekondigd in een brief aan medewerkers van de modeschool die onderdeel is van de Hogeschool van Amsterdam. De school en Reynders beloofde afgelopen jaar verbetering toen bleek dat de school voor zowel studenten als leraren onveilig aanvoelde. De directeur heeft nu besloten dat hij niet de aangewezen persoon is voor de transitie.

“De laatste maanden realiseerde ik mij echter steeds meer dat de benodigde focus op de transitie van de AMFI-organisatie, mij weinig ruimte biedt voor de inhoud van de opleiding. Ik merk dat mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten vooral liggen bij de inhoudelijke aspecten van onderwijs, onderzoek en mode. Om die reden ben ik destijds naar het prachtige mode-instituut AMFI gekomen. Maar er is nu echt iets anders nodig,” aldus Reynders. De directeur benadrukt wel dat noodzakelijke veranderingen al zijn ingezet bij AMFI.

Het balletje voor zijn aftreden begon vorig jaar aan het begin van het jaar te rollen toen bleek dat modeondernemer en AMFI-alumni Martijn N. beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag zou hij ook al vertoond hebben toen hij nog onderdeel was van de opleiding. Na het onderzoek naar N. door het NRC en Parool, kwamen veel berichten naar buiten van studenten die zich onveilig voelen of hebben gevoeld op AMFI. RTLZ sprak vervolgens met een kleine 30 studenten in een onderzoek naar de situatie op AMFI en publiceerde de bevindingen. Een onafhankelijk onderzoek werd opgezet naar de cultuur op de modeschool en het oordeel kwam in juni: het rapport onderstreept de onveilige cultuur op de opleiding.