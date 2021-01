Dochter Lanius-oprichter nieuwe COO van het merk

Annabelle Homann, de dochter van Claudia Lanius, is de nieuwe COO van Lanius. Het betekent een promotie voor Homann die meest recent het hoofd van marketing was bij Lanius, zo is te lezen in een persbericht.

Homann is al zeven jaar werkzaam bij Lanius. In haar nieuwe functie neemt ze diverse taken op zich waaronder het optimaliseren van de processen binnen het bedrijf, verbeteringen van de systemen en het identificeren van groeikansen die het succes van het merk zullen verzekeren en laten groeien, aldus het persbericht.

“Ik ben erg blij dat Annabelle besloten heeft me te ondersteunen bij het management van het bedrijf na haar vele jaren bij het bedrijf,” aldus Claudia Lanius, de oprichter en creatief directeur van Lanius, in het persbericht. “In het bedrijf komt de volgende generatie steeds hogerop in alle afdelingen en ik voel bij deze groep veel passie voor duurzaamheid en specifiek voor eerlijke mode.”