Dr. Martens benoemt nieuwe CFO

Dr. Martens plc krijgt in 2024 een nieuwe Chief Executive Officer (CFO). Het is Giles Wilson die de rol op zich zal nemen. Wanneer Giles precies in dienst treedt, wordt later bekendgemaakt.

Giles is een doorgewinterde CFO. Hij waait over van William Grant & Son Limited, een van de grootste bedrijven in gedistilleerde dranken, waar hij ook op de CFO-stoel zat, zo staat in het persbericht. Op zijn curriculum vitae staan bovendien diverse leidinggevende functies zoals Chief Executive Officer (CEO) en CFO bij John Menzies plc.

“Ik kijk ernaar uit om Giles toe te laten treden tot het managementteam en de raad van bestuur”, schrijft Kenny Wilson, CEO van Dr. Martens, in het persbericht. “Hij brengt een schat aan ervaring met zich mee die erg relevant is voor het bedrijf. Ik kijk ernaar uit om met Giles samen te werken nu Dr. Martens toewerkt naar de omzetgrens van 2 miljard.”

Giles voegt daaraan toe: “Dr. Martens is een iconisch merk dat ik al voor een lange tijd bewonder. Ik ben onder de indruk van de passie en ambitie van het bedrijf. Ik kijk ernaar uit het bedrijf binnen te stappen op een moment van groei en ik heb zin om met Wilson en het team aan de slag te gaan.”