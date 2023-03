Dr. Martens Plc benoemt nieuwe niet-uitvoerend directeur

Schoenenbedrijf Dr. Martens Plc benoemt Andrew Harrison als onafhankelijk niet-uitvoerend directeur en treedt daarmee toe tot de Raad van Bestuur, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Harrison vervult de functie per 1 mei 2023.

Harrison is momenteel managing partner bij een investeringsmaatschappij in consumentenmerken Freston Ventures en is senior onafhankelijk bestuurder bij Ocado Group, eigenaar van Ocado Smart Platform en mede-eigenaar van online kruidenier Ocado Retail Limited, waar hij ook voorzitter is van het Remuneration Committee en aangewezen is als niet-uitvoerend directeur om betrokken te blijven bij het personeel.

“Ik kijk ernaar uit om Harrison te verwelkomen in het bestuur van Dr. Martens”, schrijft Paul Mason, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het schoenenbedrijf in het persbericht. “Hij brengt een berg aan expertise met zich mee op het gebied van consumentgerichte en technologiegerichte bedrijven en een zeer ondernemende instelling. Zijn ervaring als Chief Executive en niet-uitvoerend directeur van grote, beursgenoteerde ondernemingen zal de Raad van Bestuur versterken en van grote waarde zijn voor de onderneming nu we aan het volgende hoofdstuk van het verhaal van Dr. Martens beginnen.”