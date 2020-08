Drie nieuwe topvrouwen voor C&A: Giny Boer, Birgit Kretschmer en Maëlys Castella

C&A heeft er drie nieuwe topvrouwen bij: Giny Boer, Birgit Kretschmer en Maëlys Castella. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Boer zal per 1 januari 2021 aantreden als CEO van C&A Europe. Zij vervangt Edward Brenninkmeijer, de huidige CEO van C&A Europe en C&A AG, die beide posities per 31 december 2020 neer zal leggen. Kretschmer wordt de nieuwe CFO van C&A Europe, een functie die ze per 1 januari 2021 overneemt van Ralf Senden. Castella is sinds 1 juli extern directeur binnen de bestuursraad van C&A AG.

Alledrie de vrouwen hebben de nodige kundigheid opgedaan tijdens eerdere loopbanen bij grote Europese bedrijven. Boer heeft twee decennia ervaring bij IKEA binnen verschillende senior-managementposities. Kretschmer verdiende haar strepen bij Adidas, waar zij momenteel werkt als Senior Vice-president, met volledige verantwoordelijkheid voor de globale bedrijfsfinanciën. Castella werkte eerder in de top van Akzo Nobel en Air Liquide, en is nu ook onafhankelijk directeur bij BIC.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe leiderschapsteam de positie van C&A in Europa zal versterken,” aldus Allan Leighton, voorzitter van C&A AG, in het persbericht. “Namens het bestuur wens ik onze inkomend leiderschapsteam veel succes in hun nieuwe functies.” Ook dankt Leighton Brenninkmeijer en Sender voor hun ‘uitstekende leiderschap’ ten tijde van de coronacrisis.

Meer vrouwen in de top bij C&A, Brenninkmeijer wordt extern directeur

Brenninkmeijer, nazaat van de oprichters van de kledingketen, blijft voorlopig wel bij C&A. Hij is per direct aangesteld als Chief Countries Officer, een nieuwe rol binnen het bedrijf. Als CCO overziet Brenninkmeijer alle Europese C&A-winkels. Per 1 januari 2021 treedt hij evenals Castella aan als extern directeur in de bestuursraad van C&A AG. Senden heeft aangegeven andere carrière-opties te willen exploreren en verlaat het bedrijf in december definitief.

C&A is momenteel actief in 21 landen wereldwijd. Het heeft in totaal zo’n 2000 winkels, waarvan 1.400 in Europa. C&A AG is het moederbedrijf van C&A Europe en C&A China.