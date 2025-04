Drykorn haalt nieuwe marketingchef van Hugo Boss

Anni Oppermann is de nieuwe Chief Marketing Officer bij Drykorn. De Berlijnse is sinds 1 april verantwoordelijk voor de marketing bij het Duitse modemerk, zo maakte Drykorn maandag bekend. Ze brengt een diepgaand begrip van de 'emotionalisering' van merken en producten met zich mee. Deze ervaring moet bijdragen aan de internationale groei van Drykorn.

De ervaren digital- en communicatie-expert heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van brand building en merkcommunicatie. In haar laatste rol zat ze op de stoel als vicevoorzitter marketing en communicatie voor de regio Centraal-Europa bij modeconcern Hugo Boss AG dat is gevestigd in Metzingen. Daarvoor bekleedde ze diverse leidinggevende functies bij het sportmodemerk Adidas in het Duitse Herzogenaurach.

“Ik ben erg blij dat we met Anni Oppermann een digital- en merkexpert met jarenlange internationale ervaring hebben kunnen aantrekken voor Drykorn”, aldus Drykorn-CEO Marco Götz. “Samen zullen we de verdere ontwikkeling van ons merk en onze activiteiten consequent stimuleren.”