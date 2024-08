Duits modebedrijf Bonita benoemt eerste chef duurzaamheid

Bonita wil haar duurzaamheidsinspanningen naar een hoger niveau tillen. Het Duitse modebedrijf stelt daarvoor de eerste chef duurzaamheid aan. Het is Annette Koch die deze functie vanaf vandaag vervult, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Koch waait over van het Duitse merk Gerry Weber, waar ze in haar laatste jaren op de stoel zat als hoofd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Koch heeft daarnaast functies op haar curriculum vitae staan, waarbij ze duurzame maatregelen invoerde, ondersteunde en uitbreidde. Bovendien is Koch een expert op het gebied van mensenrechtenkwesties in de toeleveringsketen.

“Bij Bonita nemen we onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu heel serieus. (...) Daarom zijn we erg blij met Koch, een bewezen expert op het gebied van duurzaamheid. Met haar uitstekende expertise en haar jarenlange ervaring zullen we onze inzet op het gebied van duurzaamheid consequent ontwikkelen, continu verbeteren en uitbreiden”, aldus Karsten Oberheide, managing partner bij Bonita.

Koch ziet Bonita als een succesvol modebedrijf met een goede bedrijfsgeest, waarde en visie. Ze laat weten uit te kijken naar haar nieuwe rol en “de spannende uitdaging om samen met mijn collega’s de duurzaamheid bij Bonita verder uit te breiden”.