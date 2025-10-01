Dunhill benoemt nieuwe algemeen directeur

Het Britse luxe herenmodemerk Dunhill heeft Matthew Ives, voormalig directeur bij De Beers, benoemd tot nieuwe algemeen directeur.

Ives treedt op 13 oktober in dienst bij Dunhill en is afkomstig van diamantbedrijf De Beers, waar hij de afgelopen drie jaar senior vice-president en commercieel directeur was. Daarvoor was hij ruim tien jaar werkzaam bij Richemont in leidinggevende functies bij Cartier en Van Cleef & Arpels en was hij consultant bij McKinsey & Co.

In zijn nieuwe rol als algemeen directeur van Dunhill rapporteert hij aan Philippe Fortunato, de chief executive officer van Richemonts mode- en accessoirehuizen.

In een reactie op de benoeming zegt Fortunato in een verklaring: “Matthews diepgaande kennis van zowel de luxe-industrie als Richemont is van onschatbare waarde voor het leiden van Dunhill naar een volgend hoofdstuk.”

“Ik wil ook Andrew Holmes, de operationeel en financieel directeur van Dunhill, hartelijk bedanken voor zijn rol als CEO ad interim sinds begin 2024.”

Ives voegt toe: “Ik ben verheugd om bij Dunhill aan de slag te gaan en samen te werken met creatief directeur Simon Holloway om de positie van het merk als toonaangevend Brits luxe herenmodehuis te versterken.”