Dunhill benoemt Simon Holloway tot creatief directeur

Luxe mannenmodemerk Dunhill heeft een nieuwe creatief directeur, zo meldt Dunhill-moederbedrijf Richemont in een persbericht. Simon Holloway heeft de functie per direct op zich genomen. Holloway was hiervoor werkzaam bij James Purdey & Sons, dat eveneens in het portfolio van Richemont zit.

Holloway vervulde de functie van creatief directeur bij Purdey. Daarvoor werkte hij onder andere bij Agnona en Ralph Lauren. Bij Purdey was hij verantwoordelijk voor het verder laten groeien van de kleding- en accessoirescollectie. Richemont roemt hem voor zijn ‘diepe en rijke begrip van Engelse stijl en designcodes.

Het persbericht meldt dat Dunhill de strategische richting heeft vernieuwd en dat de aanstelling van Holloway hierbij past. Het versterkt de focus van het Britse merk op ambacht, innovatie, functionaliteit en mannelijke elegantie, aldus het bericht.

“Het is een eer om aangesteld te worden als Dunhill’s creatieve directeur en toevertrouwd te worden met het rijke en uitzonderlijke erfgoed dat is gemaakt door de oprichter,” aldus Holloway in het bericht. “Alfred Dunhill was een pionier, een innovator en een van de meest invloedrijke Britse tastemakers van de twintigste eeuw. Zijn obsessie met vindingrijkheid en verfijning zette een huis neer dat gelijk is aan bewuste luxe en kwaliteit - een blijvende en krachtige inspiratie.”

Wie Holloway gaat vervangen bij Purdey is nog niet bekend, maar wordt op korte termijn bekend gemaakt, aldus Richemont.

Dunhill is in 1893 opgericht door Alfred Dunhill in Londen. Het merk richt zich op Brits erfgoed binnen de mannenmode. Het merk wordt verkocht in 16 landen, bij 94 winkels. Het merk kent recente enkele veranderingen. Begin 2022 trad nieuwe CEO Laurent Malecaze aan. Begin 2023 bleek dat creatief Mark Weston al sinds oktober niet meer bij het bedrijf werkte.