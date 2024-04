Duran Lantink en Marie Adam-Leenaerdt finalisten bij LVMH Prize 2024

De LVMH Prize 2024 maakt acht finalisten bekend, onder wie de Nederlandse Duran Lantink en Belgische ontwerper Marie Adam-Leenaerdt, zo blijkt op de website van de toonaangevende prijs.

Lantink en Adam-Leenaerdt toonden in het najaar van 2023 voor het eerst hun werk op het officiële schema van Paris Fashion Week. Beiden finalisten met een gelijknamige modemerk toonden al vaker in Parijs, maar buiten de officiële modeweek.

Voor Lantink is het niet de eerste keer dat hij genomineerd is voor de LVMH-prijs. De ontwerper werd in 2019 ook genomineerd, maar won niet. In 2023 viel Lantink wel in de prijs, en nam hij een van de Special Prizes van de Andam Awards mee naar huis.

De LVMH Prize is een stimuleringsprijs voor modeontwerpers onder de 40 jaar die minimaal twee collecties hebben uitgebracht. Het is een gegeven dat het winnen van de prijs voor bekendheid in de mode-industrie zorgt. Eerdere winnaars waren onder andere Simon Porte Jacquemus, Thebe Magugu en Nensi Dojoka.