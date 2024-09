Duran Lantink wint Karl Lagerfeld Prize

Nederlandse ontwerper Duran Lantink is in de prijzen gevallen. Hij heeft de 2024 Karl Lagerfeld Prize in de wacht gesleept als onderdeel van de LVMH Award-uitreiking, zo is te zien op Instagram.

Lantink wint hiermee 200.000 euro en een jaar lang mentorschap. Voor de ontwerper was het de tweede keer dat hij genomineerd was voor de LVMH Awards. De eerste nominatie vond plaats in 2019, maar hij greep mis. “We bewonderen hem voor zijn harde werk, toewijding en visie”. Lantink staat bekend om het upcyclen van reststoffen en kledingstukken. Hij maakte recent ook zijn debuut op het officiële schema van Paris Fashion Week.

De grote prijs van de LVMH Awards gaat naar Hodakova. Ontwerper Ellen Hodakova Larsson gaat dankzij de winst naar huis met 400.000 euro en krijgt ook een jaar lang coaching van LVMH. “In een paar jaar tijd is Ellen van ver gekomen. We kunnen niet wachten om haar te volgen terwijl ze een sterke naam voor zichzelf opbouwt.

Voor het eerst werd ook de Savoir Faire Prize uitgereikt. Het merk Standing Ground ging met de eerste award naar huis. Oprichter Michael Sterwart wordt door de organisatie geroemd vanwege ‘zijn oog en talent voor ambacht’ die ongeëvenaard.

Hodakova grote winnaar LVMH Awards

Een van de genomineerden voor de LVMH Prize was ook de Belgische Marie-Adam Leenaerdt. Zij heeft voorlopig misgegrepen, maar wellicht maakt ze net als Lantink later nog eens kans. Lantink en Adam-Leenaerdt toonden in het najaar van 2023 voor het eerst hun werk op het officiële schema van Paris Fashion Week.

De LVMH Prize is een stimuleringsprijs voor modeontwerpers onder de 40 jaar die minimaal twee collecties hebben uitgebracht. Het is een gegeven dat het winnen van de prijs voor bekendheid in de mode-industrie zorgt. Eerdere winnaars waren onder andere Simon Porte Jacquemus, Thebe Magugu en Nensi Dojaka.