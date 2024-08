DVF onthult naam nieuwe CEO

Modemerk DVF, van ontwerper Diane von Furstenberg, heeft een nieuwe CEO. Uit de aankondiging blijkt dat de nieuwe topman er al even aan het werk is, maar nog niet eerder werd gecommuniceerd over zijn aanstelling.

Graziano de Boni is de nieuwe CEO van het bedrijf. Hij is in oktober 2023 al bij DVF gestart. “Toen ik tien maanden geleden begon, werd ik gevraagd een plan te maken voor het erfgoed van het merk”, aldus De Boni in het statement. Uiteindelijk is het besluit gevallen om alle operationele activiteiten weer binnen het bedrijf te halen. Volgens De Boni is dit ‘een noodzakelijke stap om het businessmodel klaar te maken voor de toekomst’.

De Boni heeft zijn strepen al verdiend in de modewereld. Zo werkte hij onder andere bij Valentino, Prada en Armani. Daarnaast heeft hij sinds 2018 ook zijn eigen consultancybureau genaamd De Boni Consulting.