Edward Enninful lanceert zijn eigen Mediabedrijf

Voormalig Vogue European Editorial Director en hoofdredacteur van British Vogue, Edward Enninful, heeft EE72 gelanceerd, een wereldwijd media- en entertainmentbedrijf, zo maakte het nieuw opgerichte bedrijf maandag bekend. De onderneming is mede opgericht door Enninful en zijn zus, Akua Enninful.

Enninful, die geschiedenis schreef als de eerste zwarte hoofdredacteur van British Vogue, kondigde in 2023 zijn vertrek aan. Hij zal nu de rol van Chief Creative Officer op zich nemen, terwijl zijn zus de functie van CEO op zich neemt.

Volgens de verklaring van het bedrijf zal EE72 transformerende content, meeslepende ervaringen en innovatieve producten ontwikkelen en produceren die het publiek uitdagen om de wereld vanuit nieuwe perspectieven te bekijken. Het bedrijf streeft ernaar de geest van authentiek storytelling en grenzeloze creativiteit te belichamen en biedt een platform aan stemmen die traditionele narratieven doorbreken.

"EE72 is een natuurlijke voortzetting van de basis waarop ik mijn carrière heb gebouwd," zegt Enninful. "We creëren een ruimte waar creativiteit geen grenzen kent en waar diverse stemmen niet alleen bestaan, maar ook leiden. Onze missie is om de manier waarop we elkaar zien en begrijpen te hervormen en bruggen te bouwen tussen culturen en gemeenschappen."