Edwin Belt vertrekt als branchespecialist mode bij INretail

Branchespecialist mode Edwin Belt vertrekt bij brancheorganistie INretail. Belt maakt zijn vertrek bekend in een brief. “Na 14,5 jaar heb ik besloten dat het tijd werd om een nieuwe stap in mijn carrière te maken,” aldus de specialist.

Belt geeft aan dat nog niet zeker is hoe die nieuwe stap eruit gaat zien, maar dat het wel een stap gaat zijn waarbij hij zijn opgedane kennis, ondernemersgeest en passie voor het retailvak wil blijven inzetten. Hij geeft aan zijn rol bij INretail met veel energie, plezier en passie uitgevoerd te hebben. “Ik ben enorm trots op wat wij vanuit INretail met de gehele branche allemaal bereikt hebben. Ik zal terugkijken op de vele mooie momenten en hoogtepunten van de afgelopen jaren.”

Belt vertrekt nog niet per direct. Zijn laatste werkdag is op 30 juni 2021.