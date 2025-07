Een jaar Modint-directeur: Roos Smulders over versnelling, vernieuwing en uitdagingen

Het is al ruim een jaar dat Roos Smulders de rol van directeur bij sectororganisatie Modint vervult. Hoewel ze geen vreemde is in de textielbranche, bracht het jaar toch de nodige verdieping. FashionUnited blikt met haar terug en vooruit.

Als je terugkijkt op je eerste jaar, welk woord vat het samen?

Versnelling is het eerste woord dat in me opkomt. We hebben vanuit een goede strategische koers kunnen doorpakken. We hebben met het team versneld koers kunnen houden. We zitten in de lift en gaan snel omhoog. Door die versnelling creëer je ook enthousiasme en doe je het echt samen.

Zijn er dingen die je verrast hebben?

De leden hebben me echt wel verrast. Ik weet dat we hele mooie bedrijven hebben in Nederland die ik nog niet ken. Ik was nog nooit in Genemuiden geweest en daar staan enorme tapijtfabrieken die super mooie dingen maken. Vorige week ben ik voor Vlisco naar het zuiden afgereisd. Ik word daar heel blij van, dat we deze maakindustrie in Nederland hebben. Dat moeten we veel meer laten zien en beschermen.

Wat is een uitdaging van het afgelopen jaar dat je meteen te binnen springt? Wat was er pittig?

Alle uitdagingen op de arbeidsmarkt met onder andere de cao’s en pensioenen, dat zijn complexe dossiers. Ik was op het dossier MVO al veel meer ingevoerd omdat ik dat al eerder vanuit mijn functie bij INretail samen met Modint deed.

De arbeidsmarktdossiers waren nieuw voor mij en daarbij ook niet makkelijk. Je hebt te maken met vakbonden en vorig jaar waren er ook nog stakingen.

Het is goed gekomen, we [de diverse partijen, red.] zitten heel goed met elkaar aan tafel. Uiteindelijk zit je daar allemaal met hetzelfde doel. We willen allemaal dat het een mooie sector is waar de nieuwe generatie graag wil werken en dat we die ook binnenboord kunnen houden.

Het is koorddansen tussen wat de werkgevers en de vakbonden willen. Je moet er samen uitkomen.

Er gebeuren veel dingen in de textielindustrie, hoe bepaal je prioriteiten?

Uiteindelijk zitten de prioriteiten op het feit dat je wil dat de sector verduurzaamt. We hebben al heel wat koplopers onder onze leden, dus de uitdaging zit hem niet eens in het meekrijgen van de leden. De grootste uitdaging zit eigenlijk in het ongelijke speelveld. Wij doen ons best om dat eerlijk te krijgen. We zien ondernemers die laten zien dat het mogelijk is om duurzamer te ondernemen, maar die worden toch ingehaald door fast fashion en de textiel dump die gaat plaatsvinden.

Dit is onze prioriteit als je het mij vraagt: ervoor zorgen in het Nederlandse en Europese speelveld dat dingen eerlijk gebeuren. We geloven namelijk dat je het verschil kan maken met onze achterban, maar dan moet het wel in een eerlijke omgeving gebeuren.

De impact van de concurrentie van buitenaf wordt alleen maar groter.

Het gaat ook om een stuk productveiligheid. Het is niet alleen de verduurzaming, maar ook de veiligheid. Onze leden geloven in hoge kwaliteit, maar wat van buitenaf op de markt komt wordt hier gedumpt. Die producten kunnen ook niet gerecycled worden omdat de kwaliteit zo slecht is. Dat voelt als dweilen met de kraan open.

Dat moeten we met zijn allen doorbreken. Er zijn veel knoppen om aan te draaien. De overheid moet invoerrechten invoeren voor de kleine zendingen en strenger controleren op productveiligheid. Verbied reclame voor fast fashion.

Tegelijkertijd zien we dat producenten goed om moeten gaan met gerecycled materiaal en ontwerpen met de recyclebaarheid in gedachten. Op die manier kan het aan het einde van de levenscyclus makkelijker gerecycled worden.

Een stukje van de verandering moet ook van de consument komen. De consument ziet ultra goedkope spullen en maakt op basis van prijs de keuze. We moeten aan zoveel knoppen draaien om dit te keren, maar als we dit samen doen hebben we een vehikel om de circulaire cirkel in beweging te krijgen en vooruitgang mee te boeken.

Hoe kijk je naar de komende jaren bij Modint?

We zetten innovatie op één. Jaren geleden hebben we het thema MVO [maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.] op de agenda gezet. Toen werden we aangekeken met: ‘Zo’n vaart zal het niet lopen’. Omdat we daar zo vroeg bij waren, profiteren we daar nu van. We worden veel gevraagd naar onze kennis.

Het thema MVO blijven we mee doorgaan, maar we willen inzetten op innovatie en de keten vernieuwen. Dan hebben we het ook over businessmodellen. Dat de verduurzaamde business ook echt waarde heeft voor de ondernemers.

We willen gezien worden als een innovatieve vereniging die niet alleen de sector heeft geïnnoveerd, maar ook zichzelf. We zijn veel meer digitaal en met communities bezig. Zo kunnen we ondernemers goed met elkaar verbinden en vooruit helpen.

Dat is de stip op de horizon.

Ik las ook nog iets over een Modint Innovator Award.

Dat is inderdaad iets nieuws om het thema en onze positie verder zichtbaar te maken. We hadden de Grand Seigneur en dat is altijd een grote onderscheiding geweest voor de mode. Maar we vertegenwoordigen letterlijk en figuurlijk textiel als de rode draad. Het is dus niet alleen mode, maar ook tapijt en bijvoorbeeld bedrijfskleding. Met de Innovator Award willen we alle segmenten een kans geven.

De Modint Innovator Award is de vervanger van de Grand Seigneur. Het is tijd voor een nieuwe award.

We willen laten zien wat de echt innovatieve ondernemingen zijn. Om ze een podium te geven en te stimuleren. Een onafhankelijke jury gaat kijken wie de prijs verdient en op 29 oktober gaan we hem uitreiken. Dan wordt een overall prijs uitgereikt, maar op termijn willen we uitbouwen naar meer categorieën. Dan kunnen we een heel programma opzetten en het hele jaar door met innovatie aan de slag.