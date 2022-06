Eerste Spaanse vrouw op schema Paris Haute Couture verrast met Andalusische mode

De Andalusische ontwerper Juana Martín is tijdens deze editie van de Parijse Haute Couture Week de eerste Spaanse vrouw die de catwalk deelt met de meest vooraanstaande firma's van de internationale scene, tijdens dit in de modewereld belangrijke evenement waar ontwerpers hun meest bijzondere collecties laten zien.

Het is niet de eerste keer dat Parijs geniet van haar ruches, borduursels, stippen, brokaten, volumes en kant, die de essentie van de Andalusische zigeuner Martín vertegenwoordigen. Martin presenteert haar creaties al negen edities lang buiten de officiële kalender om in de Lichtstad. Maar ze staat nu echter voor het eerst op het officiële schema van de haute couture week en is ze daardoor de eerste Spaanse vrouw aan wie deze eer toekomt.

Beeld via: Juana Martín

FashionUnited sprak haar in mei over haar avant-gardistische uitvoering van het Andalusische vakmanschap en de Andalusische traditie tijdens haar voorbereidingen op een belangrijke show.

Zoals ze zelf zegt, 'is er nog veel te doen', want 'waar er bij elke modeshow veel werk komt kijken, is dat bij haute couture nog meer het geval.' 'Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid die deze gelegenheid met zich meebrengt’, want ‘het is nooit allemaal af’.

Beeld via: Juana Martín

Zullen we flamenco inspiratie zien in jouw FW22/23 collectie?

“U zult Andalusië zien in al zijn pracht, met al zijn essentie, want wij gaan proberen alle tradities, cultuur en het kosmopolitische, avant-gardistische, nieuwe Andalusië weer te geven, met mensen met een internationale visie.”

“Deze cultuur zit in mijn DNA is en dit is terug te zien in de tradities die we in elke collectie vernieuwen, actualiseren en deconstrueren om iets nieuws te creëren.”

Waar worden de collecties van uw merk geproduceerd?

“Naast het Atelier (op nummer 1 Don Rodrigo Straat) in Cordoba, bevindt een deel van de productie zich in Parijs, evenals onze verkoopagent en onze showroom, wat betekent dat wij praktisch gevestigd zijn in Parijs.”

Beeld via: Juana Martín

Welke houding waardeert u in uw team?

“Voor mij is toewijding het belangrijkste. Het is van essentieel belang dat de persoon die deel uitmaakt van ons team, in de eerste plaats wil genieten en wil leren van alles wat we doen, want hier leren we allemaal van elkaar. En ten tweede, dat ze enthousiasme tonen en willen werken, dat is fundamenteel.”

Je valt op door je veelzijdigheid, want naast haute couture doe je ook prêt-à-porter, flamenco, bruidsmode en couture. Wat vind je het aantrekkelijkst om te creëren?

”Alle lijnen, elke collectie is geschikt voor een bepaald moment en tijdens dat moment geef ik alles aan de zaak, dus ik kan niet zeggen dat ik het meest van bruidswerk hou, of van flamenco of haute couture, omdat ik van alles hou. Ik ben gefascineerd door alles wat ik schep, ik beleef elk moment op een zeer intense manier.”

Beeld via: Juana Martín

Beeld via: Juana Martín

Welke lijn brengt het meeste op voor uw bedrijf?

”Over het algemeen is het altijd couture, want we doen veel bruidsmode, flamenco en andere mode op maat. Onze meer commerciële lijn met sweatshirts en zo, levert ook zijn bijdrage, maar op dit moment is het vakmanschap wat alles echt draaiende houdt.”

Wat zou je zeggen tegen jonge ontwerpers?

”Dat ze moeten werken, want niemand geeft iets gratis weg. Het lijkt erop dat je door op Instagram te verschijnen de race al hebt gewonnen, maar mode is geen sprint, het is een lange afstandsrace. Je moet hard werken, je moet hard vechten en je moet je specialiseren. Niemand kan iets al vanaf het begin en in een ontwerpcarrière stop je nooit met leren.”

Op 7 juli om 16.00 uur presenteert de ontwerpster haar collectie "Andalucía" op de catwalk van de Paris Haute Couture Week, na Fendi Couture en vóór Adeline André, die de laatste dag van deze editie zal afsluiten.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking van het Spaans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.