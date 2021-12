Eerste veiling Karl Lagerfelds nalatenschap brengt vier keer zoveel op als geschat

Afgelopen maandag vond de eerste veiling van de drie plaats van het nalatenschap van wijlen Karl Lagerfeld. De veilig bracht vier keer zoveel op dan verwacht en landde op een bedrag van 12 miljoen euro, zo meldt Frans nieuwsbureau AFP.

Tijdens de eerste veiling gingen er 582 items onder de hamer. Ruim 1.400 bieders schreven zich in voor de verkoop. Bijna alle items werden verkocht voor de hoogste schatting.

Een portret van Lagerfeld, gemaakt door Japanse kunstenaar Takashi Murakami, werd uiteindelijk verkocht voor 292.100 euro terwijl de hoogste schatting op 120.000 euro was gezet. Zo was er ook een schilderij van Guy-Pierre Fauconnet dat op 6.000 euro werd geschat maar uiteindelijk weg ging voor 152.400 euro.

De tweede veiling zal van 6 tot en met 16 december in Parijs plaatsvinden. Het derde en laatste deel zal plaatsvinden in Keulen in maart volgend jaar.