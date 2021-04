Eigenaar Selfridges Group W. Galen Weston (80) overleden

Beeld: de Bijenkorf

W. Galen Weston, de eigenaar van Selfridges Group is dinsdag 13 april 2021 overleden op tachtigjarige leeftijd, dat maakt de familie bekend in een persbericht. Volgens de familie is Weston thuis vredig heengegaan na een lange ziekte ‘die met moed en waardigheid tegemoet werd getreden’.

W. Galen Weston is de derde generatie van retailbedrijf George Weston Limited en was eigenaar van Loblaw Choice Properties in Canada en Selfridges Group. Hiertoe behoren Selfridges in het Verenigd Koninkrijk, Brown Thomas en Arnotts in Ierland, de Bijenkorf in Nederland en Holt Renfrew in Canada, zo is te lezen in het persbericht. Weston is in 2016 met pensioen gegaan als voorzitter van George Weston Family Foundation in Canada en de Selfridge Group Foundation in het Verenigd Koninkrijk.

Galen G. Weston, voorzitter en CEO van George Weston Limited in het persbericht: “De grootste gave van mijn vader was het inspireren van de mensen om hem heen om meer te bereiken dan ze voor mogelijk hielden. In ons bedrijf en in zijn leven laat hij een erfenis na van buitengewone prestaties en vreugde.” Alannah Weston, voorzitter van Selfridges Group voegt hieraan toe in het persbericht: “De luxe detailhandel heeft een groot visionair verloren. Zijn energie heeft degenen die het geluk hadden om met hem samen te werken ertoe aangezet om klantervaring een nieuwe betekenis te geven.”

Weston wijdde zijn leven aan het dienen van zijn familie, zijn bedrijven en zijn gemeenschap. Zo steunden Galen Weston en zijn vrouw, Hilary M. Weston, elkaar gedurende het 55 jarig huwelijk in familie-, zakelijke en maatschappelijke verplichtingen.