Einde van een tijdperk: Joris Aperghis vertrekt na 11 jaar als CEO van We Fashion

Joris Aperghis legt na ruim 11 jaar zijn taken neer als CEO bij de Nederlandse modeketen We Fashion, zo meldt Retailtrends. Wie hem zal opvolgen, is op dit moment nog niet bekend.

Aperghis trad in 2014 in dienst bij We Fashion als chief marketing officer. Een jaar later werd hij benoemd tot CEO. In zijn tijd als topman groeide het bedrijf uit tot een keten met ruim 180 winkels in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.

Naast de fysieke winkels verkoopt We Fashion zijn collecties ook via een eigen webshop en via externe platforms zoals About You, Bol, Wehkamp en Zalando.

Voor zijn periode bij We Fashion werkte Aperghis onder meer tien jaar bij Coca-Cola als marketingmanager. Daarna bekleedde hij leidinggevende functies bij Mtv Networks en was hij vier jaar chief marketing officer bij het Nederlandse modemerk G-star.