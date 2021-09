Emilio Pucci stelt Camille Miceli aan als artistiek directeur

Camille Miceli is aangesteld als de nieuwe artistiek directeur van Emilio Pucci, zo meldt het merk tegen WWD. Miceli werkte recentelijk als creatief directeur voor de accessoires bij Louis Vuitton. Miceli gaat deze week van start bij het Italiaanse modehuis. Tegen WWD meldt de kersverse artistiek directeur dat het nog te vroeg is om te spreken over haar aanpak van het merk, de producten en de communicatie. Wel benadrukt Miceli dat ze Pucci ziet als een ‘gemeenschap’ en als een merk met een sterk Italiaans accent. De nieuwste collectie van Emilio Pucci, die op 26 september gepresenteerd wordt, is nog niet van de hand van de nieuwe artistiek directeur. Deze is gemaakt door de teams van het modehuis.