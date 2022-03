Emmanuel Gintzburger stapt over van Alexander McQueen naar Versace

Alexander McQueen CEO Emmanuel Gintzburger stapt inderdaad over naar Versace, zo bevestigt Versace in een persbericht. Gintzburger gaat aan de slag bij het modehuis vanaf 12 september 2022.

Eerder vandaag meldden bronnen al aan WWD dat Gintzburger naar Versace zou gaan toen duidelijk werd dat zijn positie bij Alexander McQueen wordt overgenomen door Gianfilippo Testa. toen werd aangekondigd dat Gianfilippo Testa de nieuwe CEO van Alexander McQueen werd.

Gintzburger werkte voordat hij bij Alexander McQueen CEO was onder andere al bij Saint Laurent, Lanvin, Sephora en Louis Vuitton. Gintzburger volgt Jonathan Akeroyd op als CEO bij Versace. Na de aankondiging van Akeroyd's vertrek vorig jaar oktober, maar pas per 31 maart 2022 in gaat, werd Cedric Wilmotte aangesteld als interim CEO van Versace. Deze taak zal hij nu nog op zich nemen totdat Gintzburger begint bij het bedrijf.

"Ik ben verheugd dat Emmanuel bij de Versace familie komt," aldus creatief directeur Donatella Versace in het persbericht. "Hij heeft een geweldige achtergrond in luxe. Het moment dat ik hem ontmoette wist ik dat hij de perfecte partners is om Versace naar nog grotere hoogtes te brengen."