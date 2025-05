Streetwear retailer End. benoemd retailveteraan Sebastian Suhl tot CEO

End. heeft een nieuwe leiding aangekondigd. De Britse streetwear retailer heeft Sebastian Suhl benoemd tot de nieuwe CEO. Hij volgt Parker Gunderson op, die op 1 mei terugtrad.

De benoeming van Suhl volgde op een, volgens het bedrijf, “uitgebreide wereldwijde zoektocht”. Zijn rol werd “unaniem goedgekeurd” door de raad van bestuur van End.. Om de overgang te ondersteunen, zal financieel directeur Karen Dracou de rol van interim-CEO op zich nemen “om de operationele stabiliteit te waarborgen en het momentum van de strategische initiatieven van het bedrijf te behouden”, aldus een persbericht.

Suhl, die sinds september 2024 lid is van de raad van bestuur van End., aanvaardt de nieuwe rol bij het bedrijf na zijn functie als CEO bij Mosaiq Group, waar hij bijna twee jaar werkzaam was.

Hieraan voorafgaand bekleedde Suhl diverse leidinggevende functies bij verschillende luxe modehuizen, waaronder Trussardi, waar hij CEO was; Valentino, waar hij managing director was; en LVMH, waar hij CEO was voor zowel Marc Jacobs als Givenchy. Hij werkte ook 10 jaar bij Prada, waar zijn laatste functie die van chief operating officer was.

De benoeming van Suhl bij End. weerspiegelt een strategische leiderschapstransitie die het bedrijf moet helpen positioneren voor een volgend hoofdstuk “gericht op duurzame groei en voortdurende innovatie”.

Op basis hiervan deelt Martin Brok, voorzitter van End., verheugd te zijn Suhl te verwelkomen. Hij voegt in een verklaring toe: “Hij brengt uitzonderlijk leiderschap, een sterke strategische visie en een diepgaand begrip van onze industrie met zich mee. We willen Parker ook oprecht bedanken voor zijn bijdrage en leiderschap tijdens zijn ambtstermijn, en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

De huidige activiteiten van End. worden overzien door private-equitybedrijf Apollo, waarvan werd gemeld dat het de retailer in oktober 2024 had overgenomen als onderdeel van de inspanningen om het bedrijf te herkapitaliseren. De medeoprichters van het bedrijf, Christiaan Ashworth en John Douglas Parker, waren overeengekomen om volledig uit het bedrijf te stappen. Door de overname wilde End. “de balans en de toekomstige cashflow versterken om de volgende fase van onze evolutie als merk te bereiken”, aldus Gunderson destijds.

De financiële problemen bij End., dat dit jaar zijn 20-jarig jubileum viert, werden duidelijk bij de publicatie van de resultaten over het jaar dat eindigde op 31 maart 2024. In die periode gleed het bedrijf in de rode cijfers en boekte het een operationeel verlies van 43,6 miljoen pond (omgerekend 51,29 miljoen euro), tegenover een eerdere winst van 8,8 miljoen pond. In het rapport deelde End. dat het retaillandschap “uitdagend is gebleven door aanhoudende macro-economische druk, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland”. Ondanks een bedrijfsbrede herstructurering bleken de resultaten teleurstellend.

In de rest van 2024 en in 2025 heeft End. echter een aantal stappen gezet om het leiderschapsteam aan te passen en de samenwerkingsprojecten uit te breiden. Het rapport concludeerde: “End. is actief in een nog steeds zeer competitieve industrie, maar blijft investeren in de juiste capaciteiten om toekomstige groei te stimuleren, ondersteund door langetermijnstrategieën met belangrijke merkpartners en een voortdurend streven naar verbetering en stroomlijning van de activiteiten.”