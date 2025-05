Engineering manager Vinted verlaat bedrijf voor eigen start-up

Na zes jaar bij Vinted neemt engineering manager Ed Lakavicius afscheid van het Litouwse modeplatform. In een emotionele LinkedIn-post kijkt Lakavicius terug op zijn indrukwekkende carrière bij Vinted, die begon bij Vinted Academy en eindigde in een leiderschapsrol als engineering manager.

"Vinted heeft me gevormd tot wie ik vandaag ben," schrijft Lakavicius. "Het gaf me een veilige ruimte om te groeien, te falen, te leren en uiteindelijk in mezelf te geloven." Hij bedankt zijn team, met name de afdeling Item Engagement, en verschillende leiders voor hun steun tijdens zijn reis.

Lakavicius richt zich nu volledig op zijn nieuwe startup Motifind, een personal trainerplatform dat hij samen met Nerius Žarnauskas en Ignas Kunickas in juli 2024 oprichtte. "Dit is mijn eerste week zonder vast inkomen," deelt hij op LinkedIn.